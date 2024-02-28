Политолог Оливье Ведрин: Вся информация, поступающая из России, — это ложь

Член Института передовых исследований в области национальной обороны (IHEDN), французский политолог Оливье Ведрин призывает международное сообщество и украинцев никогда не доверять информации, которую распространяет Россия и ее приспешники.

Путин нашел способ значительно усилить российскую пропаганду

По словам эксперта, российская пропаганда для внешней аудитории сегодня работает так же, как и советская.

Что важно понимать, впервые ее начали использовать уже во время Гражданской войны в Грузии в 1991–1993 годах.

Кремль делал все возможное, чтобы раздуть сепаратистские настроения. Он не только передавал оружие, но и направлял военных участвовать в боевых действиях.

Российская пропаганда также набирала обороты во время Первой чеченской войны.

Несмотря на это, как отмечает французский журналист и политолог Оливье Ведрин, глобальные масштабы она приобрела только при президентстве диктатора Владимира Путина.

И думаю, что поворотным моментом российской пропаганды стала война в Грузии 2008 года. Она действительно значительно усилилась. Вы знаете, я был в Баку в 2008 году в Азербайджане. И тогда я действительно почувствовал, что российская пропаганда стала переломным моментом — все было ложью-ложью. Но все началось с войны в Чечне и с началом путинского режима. Оливье Ведрин Французский политолог

Эксперт обращает внимание на то, что по состоянию на сегодняшний день российские пропагандисты работают одинаково на внутреннюю и внешнюю аудитории.

Самым ярким примером этого кремлевского механизма является интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, ведь во время него диктатор транслировал свою лживую версию истории как для мирового зрителя, так и для российского.

Россия пытается обмануть весь мир

Если раньше проблемой путинской пропаганды было то, что в нее верили исключительно россияне, то теперь Кремль пытается выйти на новый уровень.

Путин делает все возможное, чтобы склонить на свою сторону все больше людей из разных уголков мира.

Это глобальная пропаганда – Путин переписывает историю. Я могу понять, когда Путин говорит то, во что хочет верить российский народ, но очень странно, что он пытается перевести это мнение на мировую аудиторию. Я думаю, что многие не верят фактам, о которых говорит Путин. Почему они (русские — ред.) не могут понять, что многие люди в мире не верят им? – интересуется Оливье Ведрин. Поделиться

Французский политолог призывает международное сообщество никогда не забывать о том, что Россия распространяет исключительно ложь, как это когда-то делали власти СССР.