Путин планирует террористические атаки в ЕС в преддверии Олимпийских игр — политолог Оливье Ведрин
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Политика
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Путин планирует террористические атаки в ЕС в преддверии Олимпийских игр — политолог Оливье Ведрин

Путин
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Источник:  online.ua

9 мая французский профессор, политолог и журналист Оливье Ведрин провел лекцию по теме "История и будущее Европейского Союза" для студентов и профессоров Национального технического университета «Днепровская политехника».

Планирует ли Путин террористические атаки в ЕС

В рамках встречи Оливье Ведрин объяснил, ощущают ли жители Европейского Союза угрозу мирной жизни на всей территории европейского континента со стороны нелегитимного президента РФ Владимира Путина.

Мы считаем, что Путин представляет угрозу. Есть основания полагать, что накануне Олимпийских игр Путин планирует террористические атаки в ЕС, в частности во Франции и Германии.

Оливье Ведрин

Оливье Ведрин

Французский профессор, политолог и журналист

Украина должна выиграть две войны: победить Путина и коррупцию

По мнению месье Ведрина, Украина должна преодолеть двух серьезных врагов — агрессию России и коррупцию.

Преодоление коррупции станет свидетельством того, что Украина разделяет европейские ценности и будет способствовать продвижению вперед на пути в ЕС.

В Украине идет две войны — с Россией и с коррупцией. ЕС хочет помочь Украине, но мы должны понимать, чего она хочет и чем она является для Запада, — отметил французский профессор.

Демократия и права человека — основа сильной Европы

В ходе лекции профессор Ведрин напомнил, что Европейский Союз был образован после Второй мировой войны.

Целью вошедших в ЕС стран стала поддержка демократических ценностей и мира на территории континента.

Если мы хотим строить сильную и мощную Европу, то должны придерживаться и распространять ее ценности — демократию, диалог, права человека.

Оливье Ведрин

Оливье Ведрин

Французский профессор, политолог и журналист

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