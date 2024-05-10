Путин планирует террористические атаки в ЕС в преддверии Олимпийских игр — политолог Оливье Ведрин

9 мая французский профессор, политолог и журналист Оливье Ведрин провел лекцию по теме "История и будущее Европейского Союза" для студентов и профессоров Национального технического университета «Днепровская политехника».
Планирует ли Путин террористические атаки в ЕС
В рамках встречи Оливье Ведрин объяснил, ощущают ли жители Европейского Союза угрозу мирной жизни на всей территории европейского континента со стороны нелегитимного президента РФ Владимира Путина.
Украина должна выиграть две войны: победить Путина и коррупцию
По мнению месье Ведрина, Украина должна преодолеть двух серьезных врагов — агрессию России и коррупцию.
Преодоление коррупции станет свидетельством того, что Украина разделяет европейские ценности и будет способствовать продвижению вперед на пути в ЕС.
Демократия и права человека — основа сильной Европы
В ходе лекции профессор Ведрин напомнил, что Европейский Союз был образован после Второй мировой войны.
Целью вошедших в ЕС стран стала поддержка демократических ценностей и мира на территории континента.
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