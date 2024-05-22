В РФ сообщили, что планируют перезапустить работу оккупированной украинской Запорожской АЭС и предупредили об этом МАГАТЭ.

Перезапуск ЗАЭС может привести к ядерной катастрофе

Перезапуск работы оккупированной украинской Запорожской АЭС может привести к ядерной катастрофе на объекте. Об этом в эфире телемарафона сообщил специалист по ядерным вопросам Greenpeace Шон Берни.

В последний месяц мы видели сигналы, что Росатом планирует перезапустить Запорожскую АЭС. В документе, который был передан МАГАТЭ на прошлой неделе, российское правительство открывает свои планы по строительству новой насосной станции на ЗАЭС... поскольку россияне уничтожили Каховский резервуар. Вода из него охлаждала ЗАЭС. Шон Берни Специалист по ядерным вопросам Greenpeace

Берни отметил, что на ЗАЭС не работает обученный и опытный украинский персонал, время от времени АЭС полностью обесточивается, то есть на объекте уже давно нет безопасных условий. А с перезапуском уровень безопасности станет еще ниже.

В Greenpeace не доверяют Росатому

"Может случиться катастрофа уже быстро, а у россиян нет специалистов, которым мы доверяем. Мы не верим "Росатому" и российскому регулятору, мы не верим в то, что они могут безопасно работать в Украине", — подытожил он. Поделиться

Он отметил, что россияне планируют до декабря этого года перезапустить один из энергоблоков.

По словам Шона Берни, в отчетах МАГАТЭ по ситуации на ЗАЭС в последние месяцы Агентство не приняло позиции против перезапуска. Они говорят, что это, возможно, не хорошая идея и должны быть приняты меры безопасности.