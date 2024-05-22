В РФ сообщили, что планируют перезапустить работу оккупированной украинской Запорожской АЭС и предупредили об этом МАГАТЭ.
Перезапуск ЗАЭС может привести к ядерной катастрофе
Перезапуск работы оккупированной украинской Запорожской АЭС может привести к ядерной катастрофе на объекте. Об этом в эфире телемарафона сообщил специалист по ядерным вопросам Greenpeace Шон Берни.
Берни отметил, что на ЗАЭС не работает обученный и опытный украинский персонал, время от времени АЭС полностью обесточивается, то есть на объекте уже давно нет безопасных условий. А с перезапуском уровень безопасности станет еще ниже.
В Greenpeace не доверяют Росатому
Он отметил, что россияне планируют до декабря этого года перезапустить один из энергоблоков.
По словам Шона Берни, в отчетах МАГАТЭ по ситуации на ЗАЭС в последние месяцы Агентство не приняло позиции против перезапуска. Они говорят, что это, возможно, не хорошая идея и должны быть приняты меры безопасности.
Идея в том, что Росатом уверяет, что это все будет безопасно, что они проводят ремонтные работы на станции и тому подобное. Однако это ложь, – акцентировал специалист.
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