У РФ повідомили, що планують перезапустити роботу окупованої української Запорізької АЕС та попередили про це МАГАТЕ.
Перезапуск ЗАЕС може призвести до ядерної катастрофи
Перезапуск роботи окупованої української Запорізької АЕС може призвести до ядерної катастрофи на об’єкті. Про це в ефірі телемарафону повідомив спеціаліст з ядерних питань Greenpeace Шон Берні.
Берні зазначив, що наразі на ЗАЕС не працює навчений та досвічений український персонал, час від часу АЕС повністю знеструмлюється, тобто на об'єкті вже давно немає безпечних умов. А із перезапуском рівень безпеки стане ще нижчим.
У Greenpeace не довіряють Росатому
Він наголосив, що росіяни планують до грудня цього року перезапустити один з енергоблоків.
За словами Шона Берні, у звітах МАГАТЕ щодо ситуації на ЗАЕС останніми місяцями Агентство не прийняло позиції проти перезапуску. Вони кажуть, що це, можливо не добра ідея і мають бути вжиті заходи безпеки.
Ідея в тому, що "Росатом" запевняє, що це все буде безпечно, що вони проводять ремонтні роботи на станції тощо. Проте це брехня, — акцентував спеціаліст.
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