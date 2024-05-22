Росія планує перезапустити роботу окупованої ЗАЕС. Greenpeace заявили про загрозу ядерної катастрофи
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія планує перезапустити роботу окупованої ЗАЕС. Greenpeace заявили про загрозу ядерної катастрофи

ЗАЕС
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

У РФ повідомили, що планують перезапустити роботу окупованої української Запорізької АЕС та попередили про це МАГАТЕ. 

Перезапуск ЗАЕС може призвести до ядерної катастрофи

Перезапуск роботи окупованої української Запорізької АЕС може призвести до ядерної катастрофи на об’єкті. Про це в ефірі телемарафону повідомив спеціаліст з ядерних питань Greenpeace Шон Берні.

В останній місяць ми бачили сигнали, що "Росатом" планує перезапустити Запорізьку АЕС. В документі, який було передано МАГАТЕ минулого тижня російський уряд відкриває свої плани щодо будівництва нової насосної станції на ЗАЕС... оскільки росіяни знищили Каховський резервуар. Вода з нього охолоджувала ЗАЕС.

Шон Берні

Шон Берні

Спеціаліст з ядерних питань Greenpeace

Берні зазначив,  що наразі на ЗАЕС не працює навчений та досвічений український персонал, час від часу АЕС повністю знеструмлюється, тобто на об'єкті вже давно немає безпечних умов. А із перезапуском рівень безпеки стане ще нижчим.

У Greenpeace не довіряють Росатому

"Може трапитися катастрофа уже швидко, а у росіян немає фахівців, яким ми довіряємо. Ми не віримо "Росатому" та російському регулятору, ми не віримо у те, о вони можуть безпечно працювати в Україні", — підсумував він.

Він наголосив, що росіяни планують до грудня цього року перезапустити один з енергоблоків.

За словами Шона Берні, у звітах МАГАТЕ щодо ситуації на ЗАЕС останніми місяцями Агентство не прийняло позиції проти перезапуску. Вони кажуть, що це, можливо не добра ідея і мають бути вжиті заходи безпеки.

Ідея в тому, що "Росатом" запевняє, що це все буде безпечно, що вони проводять ремонтні роботи на станції тощо. Проте це брехня, — акцентував спеціаліст.

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