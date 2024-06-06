101 транспортний засіб. Україна отримала від Японії партію техніки для військових
Категорія
Україна
Дата публікації

101 транспортний засіб. Україна отримала від Японії партію техніки для військових

Україна

Уряд Японії поставив Україні велику партію автомобільної техніки, серед якої є позашляховики марок Toyota та Mitsubishі.

Головні тези:

  • Міжнародна підтримка від Японії та Німеччини свідчить про об'єднані зусилля українських союзників у боротьбі з загрозами безпеки.
  • Поступове поповнення техніки та боєприпасів є важливим елементом оборонної стратегії України в умовах військового конфлікту з Росією.
  • Німеччина затвердила закупівлю артилерійських боєприпасів калібру 155 мм для підтримки українських збройних сил у веденні оборонних операцій.
  • Постійне постачання зброї та боєприпасів є ключовим для забезпечення українських збройних сил в умовах війни.

Що увійшло до пакета допомоги Україні від Японії

До пакету допомоги увійшли позашляховики Toyota Kohkidosha та Mitsubishi Type 73 Kogata, а також гусеничні машини Morooka.

Сумарно до пакету увійшла 101 одиниця техніки. Партія прибула до Польщі 5 червня, після чого її доставили на територію України.

Зазначається, що техніка була передана на запит міністерства оборони України.

У японському посольстві також пообіцяли, що країна й надалі підтримуватиме Україну в її боротьбі проти агресора.

У квітні Україна отримала від Японії грант на майже 120 млн доларів. Крім того, японська сторона зобов'язалася передати ДСНС понад 20 машин механізованого розмінування.

У Німеччині схвалили закупівлю додаткових артснарядів

Бюджетний комітет Бундестагу схвалив закупівлю додаткових артилерійських боєприпасів калібру 155 міліметрів..

Проєкт закупівель може бути використаний для продовження підтримки України необхідними боєприпасами, а також сприятиме подальшому поповненню запасів армії Німеччини.

Україна захищає свою територію від Росії вже понад два роки. Українські збройні сили як ніколи залежать від постачання зброї та боєприпасів, — розповіли в уряді Німеччини.

Зараз у війні спостерігається висока витрата артилерійських боєприпасів, надто снарядів калібру 155 міліметрів.

Німеччина та її союзники не раз надавали пакети підтримки Україні.

У світлі поточної ситуації з політикою безпеки запаси необхідно постійно поповнювати та розширювати, — зазначають урядовці.

Виробництво та постачання снарядів тепер узгоджене з німецькою збройовою компанією для подальшої підтримки України та поповнення власних запасів боєприпасів.

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