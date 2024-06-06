Уряд Японії поставив Україні велику партію автомобільної техніки, серед якої є позашляховики марок Toyota та Mitsubishі.

Що увійшло до пакета допомоги Україні від Японії

До пакету допомоги увійшли позашляховики Toyota Kohkidosha та Mitsubishi Type 73 Kogata, а також гусеничні машини Morooka.

Сумарно до пакету увійшла 101 одиниця техніки. Партія прибула до Польщі 5 червня, після чого її доставили на територію України.

Зазначається, що техніка була передана на запит міністерства оборони України.

У японському посольстві також пообіцяли, що країна й надалі підтримуватиме Україну в її боротьбі проти агресора.

На запит 🇺🇦 уряду Міністерство оборони 🇯🇵 та Сили самооборони 🇯🇵 надали 🇺🇦 серію транспортних засобів за рішенням, прийнятим у травні 2023 року.



Партія зі 101 автомобіля прибула до Польщі 5 червня, а потім була передана 🇺🇦.



🇯🇵 і надалі підтримуватиме 🇺🇦.



🇺🇦🤝🇯🇵 pic.twitter.com/5RxlQsy2PI — Посольство Японії в Україні (@JPEmbUA) June 6, 2024

У квітні Україна отримала від Японії грант на майже 120 млн доларів. Крім того, японська сторона зобов'язалася передати ДСНС понад 20 машин механізованого розмінування.

У Німеччині схвалили закупівлю додаткових артснарядів

Бюджетний комітет Бундестагу схвалив закупівлю додаткових артилерійських боєприпасів калібру 155 міліметрів..

Проєкт закупівель може бути використаний для продовження підтримки України необхідними боєприпасами, а також сприятиме подальшому поповненню запасів армії Німеччини.

Україна захищає свою територію від Росії вже понад два роки. Українські збройні сили як ніколи залежать від постачання зброї та боєприпасів, — розповіли в уряді Німеччини. Поширити

Зараз у війні спостерігається висока витрата артилерійських боєприпасів, надто снарядів калібру 155 міліметрів.

Німеччина та її союзники не раз надавали пакети підтримки Україні.

У світлі поточної ситуації з політикою безпеки запаси необхідно постійно поповнювати та розширювати, — зазначають урядовці.

Виробництво та постачання снарядів тепер узгоджене з німецькою збройовою компанією для подальшої підтримки України та поповнення власних запасів боєприпасів.