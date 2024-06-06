Уряд Японії поставив Україні велику партію автомобільної техніки, серед якої є позашляховики марок Toyota та Mitsubishі.
Головні тези:
- Міжнародна підтримка від Японії та Німеччини свідчить про об'єднані зусилля українських союзників у боротьбі з загрозами безпеки.
- Поступове поповнення техніки та боєприпасів є важливим елементом оборонної стратегії України в умовах військового конфлікту з Росією.
- Німеччина затвердила закупівлю артилерійських боєприпасів калібру 155 мм для підтримки українських збройних сил у веденні оборонних операцій.
- Постійне постачання зброї та боєприпасів є ключовим для забезпечення українських збройних сил в умовах війни.
Що увійшло до пакета допомоги Україні від Японії
До пакету допомоги увійшли позашляховики Toyota Kohkidosha та Mitsubishi Type 73 Kogata, а також гусеничні машини Morooka.
Сумарно до пакету увійшла 101 одиниця техніки. Партія прибула до Польщі 5 червня, після чого її доставили на територію України.
Зазначається, що техніка була передана на запит міністерства оборони України.
У японському посольстві також пообіцяли, що країна й надалі підтримуватиме Україну в її боротьбі проти агресора.
На запит 🇺🇦 уряду Міністерство оборони 🇯🇵 та Сили самооборони 🇯🇵 надали 🇺🇦 серію транспортних засобів за рішенням, прийнятим у травні 2023 року.— Посольство Японії в Україні (@JPEmbUA) June 6, 2024
Партія зі 101 автомобіля прибула до Польщі 5 червня, а потім була передана 🇺🇦.
🇯🇵 і надалі підтримуватиме 🇺🇦.
🇺🇦🤝🇯🇵 pic.twitter.com/5RxlQsy2PI
У квітні Україна отримала від Японії грант на майже 120 млн доларів. Крім того, японська сторона зобов'язалася передати ДСНС понад 20 машин механізованого розмінування.
У Німеччині схвалили закупівлю додаткових артснарядів
Бюджетний комітет Бундестагу схвалив закупівлю додаткових артилерійських боєприпасів калібру 155 міліметрів..
Проєкт закупівель може бути використаний для продовження підтримки України необхідними боєприпасами, а також сприятиме подальшому поповненню запасів армії Німеччини.
Зараз у війні спостерігається висока витрата артилерійських боєприпасів, надто снарядів калібру 155 міліметрів.
Німеччина та її союзники не раз надавали пакети підтримки Україні.
У світлі поточної ситуації з політикою безпеки запаси необхідно постійно поповнювати та розширювати, — зазначають урядовці.
Виробництво та постачання снарядів тепер узгоджене з німецькою збройовою компанією для подальшої підтримки України та поповнення власних запасів боєприпасів.
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