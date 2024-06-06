Правительство Японии поставило Украине крупную партию автомобильной техники, среди которой есть внедорожники марок Toyota и Mitsubishi.

Что вошло в пакет помощи Украине от Японии

В пакет помощи вошли внедорожники Toyota Kohkidosha и Mitsubishi Type 73 Kogata, а также гусеничные машины Morooka.

Суммарно в пакет вошла 101 единица техники. Партия прибыла в Польшу 5 июня, после чего была доставлена на территорию Украины.

Отмечается, что техника была передана по запросу министерства обороны Украины.

В японском посольстве также пообещали, что страна и дальше будет поддерживать Украину в ее борьбе против агрессора.

На запит 🇺🇦 уряду Міністерство оборони 🇯🇵 та Сили самооборони 🇯🇵 надали 🇺🇦 серію транспортних засобів за рішенням, прийнятим у травні 2023 року.



Партія зі 101 автомобіля прибула до Польщі 5 червня, а потім була передана 🇺🇦.



🇯🇵 і надалі підтримуватиме 🇺🇦.



🇺🇦🤝🇯🇵 pic.twitter.com/5RxlQsy2PI — Посольство Японії в Україні (@JPEmbUA) June 6, 2024

В апреле Украина получила от Японии грант почти на 120 млн долларов. Кроме того, японская сторона обязалась передать ГСЧС более 20 машин механизированного разминирования.

В Германии одобрили закупку дополнительных артснарядов

Бюджетный комитет Бундестага одобрил закупку дополнительных артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров.

Проект закупок может использоваться для продолжения поддержки Украины необходимыми боеприпасами, а также будет способствовать дальнейшему пополнению запасов армии Германии.

Украина защищает свою территорию от России уже более двух лет. Украинские вооруженные силы как никогда зависят от снабжения оружием и боеприпасами , — рассказали в правительстве Германии. Поделиться

Сейчас в войне наблюдается высокий расход артиллерийских боеприпасов, особенно снарядов калибра 155 миллиметров.

Германия и ее союзники не раз предоставляли пакеты поддержки Украине.

В свете текущей ситуации с политикой безопасности запасы необходимо постоянно пополнять и расширять, отмечают чиновники.

Производство и снабжение снарядов теперь согласовано с немецкой оружейной компанией для дальнейшей поддержки Украины и пополнения собственных запасов боеприпасов.