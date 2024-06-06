101 транспортное средство. Украина получила от Японии партию техники для военных
Категория
Украина
Дата публикации

101 транспортное средство. Украина получила от Японии партию техники для военных

Партия автомобильной техники
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Правительство Японии поставило Украине крупную партию автомобильной техники, среди которой есть внедорожники марок Toyota и Mitsubishi.

Главные тезисы

  • Украина получила 101 единицу техники, включая внедорожники Toyota и Mitsubishi, в рамках помощи от Японии, что является важным элементом оборонной стратегии в военном конфликте с Россией.
  • Германия одобрила закупку артиллерийских боеприпасов для поддержки украинских вооруженных сил, что поможет обеспечить нужные ресурсы ведению оборонных операций.
  • Украина также получила грант от Японии и обязательство передачи машин механизированного разминирования от страны, что демонстрирует поддержку и дальнейшие партнерские отношения.
  • Постоянная поставка оружия и боеприпасов является неотъемлемым компонентом обеспечения украинских вооруженных сил в условиях войны, что подчеркивается в свете высокого расхода артиллерийских боеприпасов в текущей ситуации.

Что вошло в пакет помощи Украине от Японии

В пакет помощи вошли внедорожники Toyota Kohkidosha и Mitsubishi Type 73 Kogata, а также гусеничные машины Morooka.

Суммарно в пакет вошла 101 единица техники. Партия прибыла в Польшу 5 июня, после чего была доставлена на территорию Украины.

Отмечается, что техника была передана по запросу министерства обороны Украины.

В японском посольстве также пообещали, что страна и дальше будет поддерживать Украину в ее борьбе против агрессора.

В апреле Украина получила от Японии грант почти на 120 млн долларов. Кроме того, японская сторона обязалась передать ГСЧС более 20 машин механизированного разминирования.

В Германии одобрили закупку дополнительных артснарядов

Бюджетный комитет Бундестага одобрил закупку дополнительных артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров.

Проект закупок может использоваться для продолжения поддержки Украины необходимыми боеприпасами, а также будет способствовать дальнейшему пополнению запасов армии Германии.

Украина защищает свою территорию от России уже более двух лет. Украинские вооруженные силы как никогда зависят от снабжения оружием и боеприпасами , — рассказали в правительстве Германии.

Сейчас в войне наблюдается высокий расход артиллерийских боеприпасов, особенно снарядов калибра 155 миллиметров.

Германия и ее союзники не раз предоставляли пакеты поддержки Украине.

В свете текущей ситуации с политикой безопасности запасы необходимо постоянно пополнять и расширять, отмечают чиновники.

Производство и снабжение снарядов теперь согласовано с немецкой оружейной компанией для дальнейшей поддержки Украины и пополнения собственных запасов боеприпасов.

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