Правительство Японии поставило Украине крупную партию автомобильной техники, среди которой есть внедорожники марок Toyota и Mitsubishi.
Главные тезисы
- Украина получила 101 единицу техники, включая внедорожники Toyota и Mitsubishi, в рамках помощи от Японии, что является важным элементом оборонной стратегии в военном конфликте с Россией.
- Германия одобрила закупку артиллерийских боеприпасов для поддержки украинских вооруженных сил, что поможет обеспечить нужные ресурсы ведению оборонных операций.
- Украина также получила грант от Японии и обязательство передачи машин механизированного разминирования от страны, что демонстрирует поддержку и дальнейшие партнерские отношения.
- Постоянная поставка оружия и боеприпасов является неотъемлемым компонентом обеспечения украинских вооруженных сил в условиях войны, что подчеркивается в свете высокого расхода артиллерийских боеприпасов в текущей ситуации.
Что вошло в пакет помощи Украине от Японии
В пакет помощи вошли внедорожники Toyota Kohkidosha и Mitsubishi Type 73 Kogata, а также гусеничные машины Morooka.
Суммарно в пакет вошла 101 единица техники. Партия прибыла в Польшу 5 июня, после чего была доставлена на территорию Украины.
Отмечается, что техника была передана по запросу министерства обороны Украины.
В японском посольстве также пообещали, что страна и дальше будет поддерживать Украину в ее борьбе против агрессора.
На запит 🇺🇦 уряду Міністерство оборони 🇯🇵 та Сили самооборони 🇯🇵 надали 🇺🇦 серію транспортних засобів за рішенням, прийнятим у травні 2023 року.— Посольство Японії в Україні (@JPEmbUA) June 6, 2024
Партія зі 101 автомобіля прибула до Польщі 5 червня, а потім була передана 🇺🇦.
🇯🇵 і надалі підтримуватиме 🇺🇦.
🇺🇦🤝🇯🇵 pic.twitter.com/5RxlQsy2PI
В апреле Украина получила от Японии грант почти на 120 млн долларов. Кроме того, японская сторона обязалась передать ГСЧС более 20 машин механизированного разминирования.
В Германии одобрили закупку дополнительных артснарядов
Бюджетный комитет Бундестага одобрил закупку дополнительных артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров.
Проект закупок может использоваться для продолжения поддержки Украины необходимыми боеприпасами, а также будет способствовать дальнейшему пополнению запасов армии Германии.
Сейчас в войне наблюдается высокий расход артиллерийских боеприпасов, особенно снарядов калибра 155 миллиметров.
Германия и ее союзники не раз предоставляли пакеты поддержки Украине.
В свете текущей ситуации с политикой безопасности запасы необходимо постоянно пополнять и расширять, отмечают чиновники.
Производство и снабжение снарядов теперь согласовано с немецкой оружейной компанией для дальнейшей поддержки Украины и пополнения собственных запасов боеприпасов.
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