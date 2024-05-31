Система Patriot нужна Украине для защиты неба от атак РФ

В МИД Германии сообщили, что страна готова передать Украине дополнительную систему противовоздушной обороны Patriot для защиты неба государства, а также правительство ФРГ выделит дополнительные 500 млн евро помощи.

Международное право однозначно: государства, подвергшиеся нападению, имеют не только право защищать свою территорию, но и обязанность защищать своих граждан. Наша военная поддержка Украины отвечает этим принципам", подчеркнула Бербок и добавила, что союзники Украины должны придерживаться принципа "один за всех и все за одного" в вопросе поддержки — сообщили в МИД Германии. Поделиться

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок подчеркнула, что страны ЕС должны поддерживать непреклонную поддержку и приверженность Украине.

Strengthening #Ukraine's air defence remains crucial. Germany is contributing another Patriot system and an additional €500 million. Together, we must maintain our steadfast support and commitment. @ABaerbock 3/3 — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) May 31, 2024

Писториус прибыл в Украину и объявил о новом пакете помощи

Глава Минобороны Германии Борис Писториус прибыл с неанонсированным визитом в Одессу и анонсировал подготовку нового пакета военной помощи в размере 500 млн. евро.

Во время совместной пресс-конференции с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым Писториус анонсировал подготовку нового пакета военной помощи в размере 500 млн евро.

Украина в рамках пакета получит:

ракеты средней дальности для IRIS-T;

ракеты малой дальности для IRIS-T;

разведывательные и ударные беспилотники для боев в районе Черного моря;

оборудование для ремонта немецкой артиллерии и танков Leopard, ранее передавших Украине.

Зеленский заявил о недостаточном количестве средств ПВО в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне активных обстрелов Россией Харькова заявил, что две системы ПВО Patriot в городе принципиально изменили ситуацию.

Самая главная проблема, которая сегодня есть — РФ применяет более 3 тыс. КАБов просто по людям в месяц. Прямо на головы людям прилетают тысячи авиабомб. Как с этим бороться? Нет достаточного количества ракет ПВО, чтобы остановить тысячи авиабомб в месяц, – сказал он. Владимир Зеленский Президент Украины

Владимир Зеленский добавил, что такие системы нужны, чтобы оградить Харьков от атак российских авиабомб.

После этого стало известно, что во время визита в Испанию Владимир Зеленский договорился с правительством о передаче ПВО. Испания должна передать Украине дополнительные системы ПВО по защите от воздушных атак со стороны преступной армии РФ.

При этом Зеленский отказался раскрыть детали этих договоренностей, пока Украина не получит обещанные системы.