США разрешили Украине использовать переданные ими системы ПВО на территории РФ — The Washington Post

Нет никаких ограничений на использование Украиной средств противовоздушной обороны, предоставленных США, для сбивания российских ракет или истребителей над территорией России, «если они представляют угрозу Украине».

США изменили свой взгляд на использование американского ПВО для ударов по Украине по России

Приблизительно три недели назад, вскоре после того, как Россия начала наступление на Харьков, Украина попросила Соединенные Штаты ослабить долгосрочные ограничения на использование предоставленного США оружия для нападения на цели в России.

Некоторые чиновники поддерживают такой шаг, в частности, госсекретарь Энтони Блинкен, который призвал президента Байдена согласиться отменить ограничения. Белый дом рассматривает такое предложение, но никакие действия пока не предприняты, говорят чиновники. Поделиться

На пресс-конференции 29 мая в Молдове Блинкен сказал, что Соединенные Штаты «не поощряли и не разрешали удары за пределами Украины, но Украина, как я уже говорил ранее, должна принимать собственные решения по наилучшему способу эффективной защиты».

Блинкен добавил, что Соединенные Штаты «адаптировались и приспособились» к изменяющимся условиям на поле боя и что, поскольку Россия проводит новую тактику «агрессии» и «эскалации», он «уверен, что мы будем продолжать это делать».

Нет никаких ограничений на использование Украиной средств противовоздушной обороны, предоставленных США, для сбивания российских ракет или истребителей над территорией России, «если они представляют угрозу Украине», — сказал американский чиновник.

Но официальные лица США ранее выражали обеспокоенность украинским чиновникам из-за атак Киева на российскую территорию, иногда даже вмешиваясь на этапе планирования. В преддверии годовой отметки войны ГУР планировала нападения на Москву, согласно проникшемуся секретному докладу Агентства национальной безопасности США, который позже подтвердили двое высокопоставленных украинских военных.

За несколько дней до атаки официальные лица США попросили Киев упразднить свои планы, опасаясь, что это может спровоцировать агрессивный ответ со стороны Кремля; украинцы выполнили требования, согласно обнародованным документам США и высшим украинским должностным лицам. Поделиться

В последнем примере Вашингтон сделал исключение в отношении украинских беспилотников, нацеленных на нефтеперерабатывающие заводы в России — запрос, поступивший непосредственно от вице-президента Харриса к президенту Украины Владимиру Зеленскому на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале, по словам официальных лиц, знакомых с этим вопросом. Официальные лица США считали, что эти удары поднимут мировые цены на энергоносители и повлекут за собой более агрессивное возмездие России в Украине.

На фоне беспокойства по поводу продвижения России на поле боя Вашингтон сталкивается с давлением со стороны НАТО и нескольких ключевых европейских союзников, чтобы позволить Украине использовать всю силу и диапазон оружия, предоставленного США.

Если вы не можете атаковать российские силы с другой стороны линии фронта, потому что они находятся с другой стороны границы, то, конечно, вы действительно уменьшаете способность украинских сил защищать себя, — сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. заявил высший политический чиновник альянса во время визита в Болгарию 27 мая.

В США встревожились атаками украинских дронов по российским ядерным РЛС

Отмечается, что Вашингтон передал Киеву предупреждение о двух недавних атаках по радиолокационным станциям, которые обеспечивают противовоздушную оборону врага. По крайней мере, один удар в Армавире, который на юго-востоке России в Краснодарском крае, вероятно, нанес определенный ущерб.

Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на собственные источники.

Эти объекты не были вовлечены в поддержку войны России против Украины. Но это чувствительные места, поскольку Россия может почувствовать, что ее стратегический потенциал сдерживания стал мишенью, что может подорвать способность РФ поддерживать ядерное сдерживание против США, сказали в источниках. Поделиться

Однако в Украине говорят, что Россия использовала радиолокационные пункты для наблюдения за деятельностью украинских военных, в частности, за использованием Киевом воздушного оружия, в частности беспилотников и ракет.

Украинский источник заявил, что целью ударов было снизить способность России отслеживать действия украинских военных на юге.

Американские официальные лица заявили, что они "сочувствуют бедственному положению Украины", однако, если российские системы раннего ядерного предупреждения будут ослеплены украинскими атаками, даже частично, это может помешать стратегической стабильности между Вашингтоном и Москвой.