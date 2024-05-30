США дозволяють Україні використовувати передані ними системи ППО на території РФ — The Washington Post

Немає жодних обмежень на використання Україною засобів протиповітряної оборони, наданих США, для збивання російських ракет або винищувачів над територією Росії, «якщо вони становлять загрозу для України».

США змінили свій погляд на використання американського ППО для ударів Україною по Росії

Приблизно три тижні тому, невдовзі після того, як Росія почала наступ на Харків, Україна попросила Сполучені Штати послабити довгострокові обмеження на використання наданої США зброї для нападу на цілі в Росії.

Деякі високопосадовці підтримують такий крок, зокрема держсекретар Ентоні Блінкен, який закликав президента Байдена погодитися скасувати обмеження. Білий дім розглядає таку пропозицію, але жодних дій поки не вжито, кажуть чиновники. Поширити

На пресконференції 29 травня в Молдові Блінкен сказав, що Сполучені Штати «не заохочували і не дозволяли удари за межами України, але Україна, як я вже говорив раніше, повинна приймати власні рішення щодо найкращого способу ефективного захисту».

Блінкен додав, що Сполучені Штати «адаптувалися та пристосувалися» до мінливих умов на полі бою, і що, оскільки Росія проводить нову тактику «агресії» та «ескалації», він «впевнений, що ми продовжуватимемо це робити».

Немає жодних обмежень на використання Україною засобів протиповітряної оборони, наданих США, для збивання російських ракет або винищувачів над територією Росії, «якщо вони становлять загрозу для України», — сказав американський чиновник.

Але офіційні особи США раніше висловлювали занепокоєння українським чиновникам через атаки Києва на російську територію, іноді навіть втручаючись на етапі планування. Напередодні річної позначки війни ГУР планувала напади на Москву, згідно з секретною доповіддю Агентства національної безпеки США, що просочилася, яку пізніше підтвердили двоє високопоставлених українських військових .

За кілька днів до атаки офіційні особи США попросили Київ скасувати свої плани, побоюючись, що це може спровокувати агресивну відповідь з боку Кремля; українці виконали вимоги, згідно з оприлюдненими документами США та вищими українськими посадовцями. Поширити

У останньому прикладі Вашингтон зробив виняток щодо українських безпілотників, націлених на нафтопереробні заводи в Росії — запит, який надійшов безпосередньо від віцепрезидента Харріса до президента України Володимира Зеленського на Мюнхенській конференції з безпеки в лютому, за словами офіційних осіб, знайомих із цим питанням. Офіційні особи США вважали, що ці удари піднімуть світові ціни на енергоносії та спричинять більш агресивну відплату Росії в Україні.

На тлі занепокоєння щодо просування Росії на полі бою Вашингтон стикається з тиском з боку НАТО та кількох ключових європейських союзників, щоб дозволити Україні використовувати всю силу та діапазон зброї, наданої США.

Якщо ви не можете атакувати російські сили з іншого боку лінії фронту, тому що вони знаходяться з іншого боку кордону, то, звичайно, ви дійсно зменшуєте здатність українських сил захищати себе, — сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. заявив вищий політичний чиновник альянсу під час візиту до Болгарії 27 травня.

У США стривожилися атаками українських дронів по російських ядерних РЛС

Зазначається, що Вашингтон передав Києву попередження щодо двох нещодавніх атак по радіолокаційних станціях, які забезпечують протиповітряну оборону ворога. Принаймні один удар в Армавірі, що на південному сході Росії в Краснодарському краї, ймовірно, завдав певної шкоди.

Про це повідомляє Washington Post із посиланням на власні джерела.

Ці об’єкти не були залучені до підтримки війни Росії проти України. Але це чутливі місця, оскільки Росія може відчути, що її стратегічний потенціал стримування став мішенню, що може підірвати здатність РФ підтримувати ядерне стримування проти США, — сказали в джерелах. Поширити

Проте в Україні кажуть, що Росія використовувала радіолокаційні пункти для спостереження за діяльністю українських військових, зокрема за використанням Києвом повітряної зброї, зокрема безпілотників і ракет.

Українське джерело заявило, що метою ударів було зменшити здатність Росії відстежувати дії українських військових на півдні.

Американські офіційні особи заявили, що вони "співчувають тяжкому становищу України", проте, якщо російські системи раннього ядерного попередження будуть засліплені українськими атаками, навіть частково, це може зашкодити стратегічній стабільності між Вашингтоном і Москвою.