За словами заступниці речника Пентагону Сабріни Сінгх, отримана Україною від США зброя призначена для використання виключно на території України.

США не дозволяли Україні використовувати західну зброю для ударів по Росії

Сінгх зазначила, що позиція США стосовно використання Україною отриманої від партнерів західної зброї залишається незмінною.

Вона підкреслила, що озброєння надаються із метою допомоги Україні у поверненні власних суверенних територій.

Ми оприлюднили наші запити щодо цього. Знову ж таки, я хотіла б повторити, що в кожній Контактній групі з питань оборони України, яку скликає міністр, зброя, яка надається, знову ж таки, призначена для використання на полі бою, — наголосила речниця Пентагону. Поширити

Сінгх також додала, що очільник Пентагону Ллойд Остін та глава Міноборони України Рустем Умєров проводять обговорення щодо використання певних можливостей.

На думку США, американську зброю краще використовувати на території України.

США переконані у зміні ситуації на фронті в Україні після надання військової допомоги

За словами речника Держдепу США Веданта Пателя, схвалена США військова допомога Україні матиме практичний результат на полі бою.

Ми знаємо, що зараз складний час, але ми впевнені, що військова допомога також матиме реальні зміни на полі бою, — підкреслив Патель. Поширити

Він нагадав, що під час візиту до України 15 травня очільник Держдепу США Ентоні Блінкен ананонсував додатковий пакет військової допомоги у розмірі 2 млрд доларів.