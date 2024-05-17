По словам заместителя представителя Пентагона Сабрины Сингх, полученное Украиной от США оружие предназначено для использования исключительно на территории Украины.

США не разрешали Украине использовать западное оружие для ударов по России

Сингх отметила, что позиция США по использованию Украиной полученного от партнеров западного оружия остается неизменной.

Она подчеркнула, что вооружения предоставляются с целью помощи Украине в возвращении собственных суверенных территорий.

Мы обнародовали наши запросы на этот счет. Опять же, я хотела бы повторить, что в каждой Контактной группе по вопросам обороны Украины, которую созывает министр, оружие, которое предоставляется, опять же, предназначено для использования на поле боя, — подчеркнула пресс-секретарь Пентагона. Поделиться

Сингх также добавила, что глава Пентагона Ллойд Остин и глава Минобороны Украины Рустем Умеров проводят обсуждение использования определенных возможностей.

По мнению США, американское оружие лучше использовать на территории Украины.

США убеждены в изменении ситуации на фронте в Украине после оказания военной помощи

По словам спикера Госдепа США Веданта Пателя, одобренная США военная помощь Украине будет иметь практический результат на поле боя.

Мы знаем, что сейчас сложное время, но мы уверены, что военная помощь будет иметь реальные изменения на поле боя, — подчеркнул Патель. Поделиться

Он напомнил, что во время визита в Украину 15 мая глава Госдепа США Энтони Блинкен ананонсировал дополнительный пакет военной помощи в размере 2 млрд долларов.