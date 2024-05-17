По словам заместителя представителя Пентагона Сабрины Сингх, полученное Украиной от США оружие предназначено для использования исключительно на территории Украины.
США не разрешали Украине использовать западное оружие для ударов по России
Сингх отметила, что позиция США по использованию Украиной полученного от партнеров западного оружия остается неизменной.
Она подчеркнула, что вооружения предоставляются с целью помощи Украине в возвращении собственных суверенных территорий.
Сингх также добавила, что глава Пентагона Ллойд Остин и глава Минобороны Украины Рустем Умеров проводят обсуждение использования определенных возможностей.
По мнению США, американское оружие лучше использовать на территории Украины.
США убеждены в изменении ситуации на фронте в Украине после оказания военной помощи
По словам спикера Госдепа США Веданта Пателя, одобренная США военная помощь Украине будет иметь практический результат на поле боя.
Он напомнил, что во время визита в Украину 15 мая глава Госдепа США Энтони Блинкен ананонсировал дополнительный пакет военной помощи в размере 2 млрд долларов.
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