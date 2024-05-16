США разрешили Украине бить западным оружием по территории РФ
Категория
Украина
Дата публикации

США разрешили Украине бить западным оружием по территории РФ

ATACMS
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Источник:  Le Monde

По информации журналистов издания Le Monde, Украина, вероятно, получила от США разрешение использовать западное оружие для ударов по стратегическим объектам на территории России.

Что известно о вероятном разрешении США на использование Украиной западного оружия для ударов по территории РФ

Авторы материала обращают внимание на заявления главы Госдепа США Энтони Блинкена во время его недавнего визита в Украину.

Мы не поощряли и не создавали возможность для нанесения ударов за пределами Украины. Но, наконец, Украина должна принимать решение для себя, как она собирается воевать или как будет вести войну в защиту своей свободы, суверенитета и территориальной целостности, — подчеркнул Блинкен во время выступления в Киеве.

Журналисты отмечают, что Украина должна была соблюдать запрет западных партнеров на использование предоставленного ими оружия для атак по объектам на территории России.

Как запрет на удары западным оружием по территории РФ повлиял на ситуацию в Украине

Подчеркивается, что это создало некоторые проблемы для Киева, среди которых и новое наступление оккупационной армии РФ в приграничных районах Харькова.

В частности, украинские военные в течение многих недель наблюдали за подготовкой российских оккупантов к наступлению на Харьковщине и не имели возможности нанести превентивные удары по скоплению личного состава и вражеской техники.

Слова Блинкена были сказаны уже после того, как министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон во время визита в Киев 3 мая прямо заявил, что готов санкционировать удары по российской территории из оружия, предоставленного Лондоном.

По мнению журналистов, издание заявления глав МИД Великобритании и США является свидетельством изменения позиции западных партнеров к использованию Украиной предоставленного ими дальнобойного оружия.

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