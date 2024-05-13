Первые дальнобойные дроны Украины "Лютый" стали реальным шоком для россиян
Категория
Украина
Дата публикации

Первые дальнобойные дроны Украины "Лютый" стали реальным шоком для россиян

Запуск БпЛА "Лютый"
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Источник:  Украинская правда

Сейчас на одну из самых успешных разработок Украины - дальнобойный БПЛА "Лютый" приходится около 80% всех попаданий по российским НПЗ.

Что известно об истории разработки и испытаний "Лютого"

В материале издания отмечается, что первые разработки "Лютого" имели проблемы с передней стойкой шасси и калибровкой компаса.

Во время пусков операторы вынуждены были сопровождать БпЛА на автомобилях, подвергая себя реальной опасности.

Поэтому оператор должен те первые борта подрулить постоянно, чтобы они ровно шли по слету. А это значит, что тебе нужно гнаться на машине на скорости до 150 км/ч сзади этой 50-килограммовой бомбы, чтобы оператор видел ее и мог выравнивать по полосе. Ясно, что никто не хотел его так запускать, — рассказал журналистам издания один из разработчиков.

По его словам, в день такой проблемы не было, поскольку сам по себе БпЛа очень велик — более 4 метров, размах крыльев — почти 7 метров.

Однако ночью приходилось сопровождать его.

Гарантированное поражение осколками у "Лютого" где-то 400-500 метров. Поэтому мы даже бронежилеты не одевали, они бы нас не спасли, — отмечает один из участников первых пусков.

Первое его применение осуществили 28 августа — Силы спецопераций ВСУ ударили разными БПЛА по базе 126-й бригады береговой охраны Черноморского флота РФ в Крыму в Перевальном.

Первые реальные пуски "Лютого" начались в конце сентября 2023 года.

Для первого запуска был выбран один из участков трассы в Черниговской области, которая когда-то использовалась как аэродром.

Самолеты были новые, имели 50 килограммов боевой части — важно было, чтобы они, по крайней мере, перелетели через границу.

Тогда еще никто не понимал, насколько эти первые экземпляры могли водить по трассе, они скатывались на обочину. А еще и трассы спроектированы так, чтобы вода стекала с дороги на обочины. То есть там есть небольшой наклон. И этого наклона достаточно, чтобы навигация немного сходила с ума, — вспоминает один из участников первого боевого запуска дрона.

Что известно о боевых успехах "Лютого"

Первый запуск по России затягивался.

Однажды прерван взлет. Разворачиваемся, едем на начальную точку. Второй старт — снова сносит дрон. Снова прерван взлет. Это как быть первым космонавтом: трудно не потому, что это невозможно, а потому, что не у кого спросить, как правильно сделать.

Но так хотелось долететь и влупить по москалям, что мы садимся в третий раз: самолет поднимается и — летит. А тогда прилет, и не куда-нибудь, а в нефтебазу у аэродрома в Сочи. А это был единственный аэродром тогда, у россиян на Черном море работавший. Это был триумф, — вспоминает участник запуска.

Второй полет состоялся 10 дней спустя, 1 октября, и снова в район Сочи. В этот раз под удар "Февраля" попала стоянка вертолетов, обслуживавших, в частности, и путинскую резиденцию.

Мы запустили по их вертолетной площадке, урубили несколько вертолетов. Но мы поначалу не знали, что за день до этого там Путин встречался с Токаевым. Путин был в 12 километрах от места, куда прилетел второй "Лютый". Нам потом это подтвердили, отмечает собеседник издания из украинских спецслужб.

Однако, как отмечается, в публикации по состоянию на май 2024 года "Лютый" взяли на вооружение не только специальные службы и разведка, но и Воздушные силы ВСУ.

Такая массовость производства и оперирования дронами позволила начать планировать масштабные совместные операции, к которым привлечены сразу несколько структур.

Самыми громкими совместными операциями нескольких служб сразу стали атаки на Новолипецкий меткомбинат, нефтеперерабатывающие заводы в Рязани, Нижнем Новгороде, Татарстане. Удары по рязанским объектам стали одной из визиток "Лютого". Ведь именно там во время дневных полетов хорошо видно, как несколько дронов подряд попадают в одно и то же место с хирургической точностью, выводя дорогие узлы НПЗ из строя, — подчеркивается в материале.

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