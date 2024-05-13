Сейчас на одну из самых успешных разработок Украины - дальнобойный БПЛА "Лютый" приходится около 80% всех попаданий по российским НПЗ.
Что известно об истории разработки и испытаний "Лютого"
В материале издания отмечается, что первые разработки "Лютого" имели проблемы с передней стойкой шасси и калибровкой компаса.
Во время пусков операторы вынуждены были сопровождать БпЛА на автомобилях, подвергая себя реальной опасности.
По его словам, в день такой проблемы не было, поскольку сам по себе БпЛа очень велик — более 4 метров, размах крыльев — почти 7 метров.
Однако ночью приходилось сопровождать его.
Первое его применение осуществили 28 августа — Силы спецопераций ВСУ ударили разными БПЛА по базе 126-й бригады береговой охраны Черноморского флота РФ в Крыму в Перевальном.
Первые реальные пуски "Лютого" начались в конце сентября 2023 года.
Для первого запуска был выбран один из участков трассы в Черниговской области, которая когда-то использовалась как аэродром.
Самолеты были новые, имели 50 килограммов боевой части — важно было, чтобы они, по крайней мере, перелетели через границу.
Что известно о боевых успехах "Лютого"
Первый запуск по России затягивался.
Однажды прерван взлет. Разворачиваемся, едем на начальную точку. Второй старт — снова сносит дрон. Снова прерван взлет. Это как быть первым космонавтом: трудно не потому, что это невозможно, а потому, что не у кого спросить, как правильно сделать.
Второй полет состоялся 10 дней спустя, 1 октября, и снова в район Сочи. В этот раз под удар "Февраля" попала стоянка вертолетов, обслуживавших, в частности, и путинскую резиденцию.
Однако, как отмечается, в публикации по состоянию на май 2024 года "Лютый" взяли на вооружение не только специальные службы и разведка, но и Воздушные силы ВСУ.
Такая массовость производства и оперирования дронами позволила начать планировать масштабные совместные операции, к которым привлечены сразу несколько структур.
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