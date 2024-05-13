Наразі на одну з найуспішних розробок України - далекобійний БпЛА “Лютий” припадає близько 80% всіх влучань по російських НПЗ.
Що відомо про історію розробки та випробувань “Лютого”
У матеріалі видання зазначається, що перші розробки “Лютого” мали проблеми з передньою стійкою шасі та калібруванням компаса.
Під час пусків оператори змушені були супроводжувати БпЛА на автомобілях, наражаючи себе на реальну небезпеку.
За його словами, в день такої проблеми не було, оскільки сам по собі БпЛа дуже великий — понад 4 метри, розмах крил — майже 7 метрів.
Однак вночі доводилось його супроводжувати.
Перше його застосування здійснили 28 серпня — Сили спецоперацій ЗСУ вдарили різними БПЛА по базі 126-ї бригади берегової охорони Чорноморського флоту РФ у Криму в Перевальному.
Перші реальні пуски “Лютого” почались наприкінці вересня 2023 року.
Для першого запуску обрали одну з ділянок траси в Чернігівській області, яка колись використовувалася як аеродром.
Літаки були нові, мали 50 кілограмів бойової частини — важливо було, щоб вони принаймні перелетіли через кордон.
Що відомо про бойові успіхи “Лютого”
Перший запуск по Росії затягувався.
Один раз перерваний зліт. Розвертаємось, їдемо на початкову точку. Другий старт — знову зносить дрон. Знову перерваний зліт. Це як бути першим космонавтом: важко не тому, що це неможливо, а тому, що нема в кого запитати, як правильно зробити.
Другий політ відбувся 10 днів потому, 1 жовтня, і знову в район Сочі. Цього разу під удар "Лютого" потрапила стоянка гелікоптерів, які обслуговували, зокрема, і путінську резиденцію.
Однак, як зазначається, у публікації, станом на травень 2024 року “Лютий” взяли на озброєння не тільки спеціальні служби та розвідка, а й Повітряні сили ЗСУ.
Така масовість виробництва й оперування дронами дала змогу почати планувати масштабні спільні операції, до яких залучено одразу кілька структур.
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