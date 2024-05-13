У РФ заявили про атаку дронів на три області

У Липецькій, Бєлгородській та Курській областях працювали системи протиповітряної оборони через атаку безпілотників. Внаслідок цього на одній з підстанцій в регіоні сталася пожежа.

У Липецькій області заявили про пожежу на підстанції через атаку дронів

За словами губернатора Липецької області Ігоря Артамонова, засобами ППО були "пригнічені" БПЛА біля Становлянського округу.

На місці працюють працівники спецслужб. Жертв немає. Ліквідується спалах на території електропідстанції, — розповів він. Поширити

Пізніше губернатор заявив про відбій червоного рівня "Загроза атаки БПЛА" для Становлянського округу. А згодом оголосив і про відбій "Повітряної небезпеки" в цілому в області.

Атака дронів вночі в інших областях РФ

У ніч проти 13 травня в Росії заявляли про атаки безпілотників не тільки у Липецькій області, а також у Курській та Бєлгородській.

Так, в першій також була бойова робота сил та засобів ППО. Як пишуть пропагандистські медіа з посиланням на місцеву владу, у Курській області нібито були збиті 8 безпілотників літакового типу.

Щодо наслідків "нальоту" дронів у регіоні нічого не вказується.

Додамо також, у Бєлгородській області місцева влада заявляла про збиття кількох повітряних цілей на підльоті до міста, та також були повідомлення про атаку дронів. Внаслідок цього, за словами губернатора В'ячеслава Гладкова, були зафіксовані руйнування інфраструктури, є постраждалі.