Аналітики розвідки Міноборони Великої Британії зазначають, що всередині Росії зростає страх через нездатність захистити стратегічні об'єкти на власній території від атак українських БпЛА.

У Росії бояться атак українських БпЛА по стратегічних об’єктах країни-агресорки

У розвідці Міноборони Британії зазначають, що влада РФ намагається балансувати між захистом стратегічних об’єктів на території країни-агресорки та окупаційної армії на лінії фронту в Україні.

При цьому військове керівництво Росії віддає пріоритет у захисті військовим та стратегічним об’єктам, а не цивільним.

У британській розвідці нагадали, що 2 квітня українські безпілотники атакували підприємство з виробництва іранських БпЛА типу “Shahed” у Татарстані, приблизно за 1 тис 200 км від кордону з Україною.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 16 April 2024.



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Що демонструє реакція Росії на атаки українських БпЛА по стратегічних об’єктах

На тлі цього керівник Татарстану Рустам Мініханов у власній заяві визнав, що центральна влада і військове керівництво РФ не здатні забезпечити належний захист регіонів.

Аналітики британської розвідки підкреслили, що ця атака в черговий раз продемонструвала здатність ЗСУ проникати вглиб Росії, обходити російську протиповітряну оборону та виявляти будь-які об'єкти, що використовуються для війни.