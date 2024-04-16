У розвідці Британії вказали на страх РФ перед атаками українських БпЛА
Категорія
Україна
Дата публікації

У розвідці Британії вказали на страх РФ перед атаками українських БпЛА

Атаки БпЛА по території РФ
Джерело:  online.ua

Аналітики розвідки Міноборони Великої Британії зазначають, що всередині Росії зростає страх через нездатність захистити стратегічні об'єкти на власній території від атак українських БпЛА. 

У Росії бояться атак українських БпЛА по стратегічних об’єктах країни-агресорки

У розвідці Міноборони Британії зазначають, що влада РФ намагається балансувати між захистом стратегічних об’єктів на території країни-агресорки та окупаційної армії на лінії фронту в Україні.

При цьому військове керівництво Росії віддає пріоритет у захисті військовим та стратегічним об’єктам, а не цивільним.

У британській розвідці нагадали, що 2 квітня українські безпілотники атакували підприємство з виробництва іранських БпЛА типу “Shahed” у Татарстані, приблизно за 1 тис 200 км від кордону з Україною.

Що демонструє реакція Росії на атаки українських БпЛА по стратегічних об’єктах

На тлі цього керівник Татарстану Рустам Мініханов у власній заяві визнав, що центральна влада і військове керівництво РФ не здатні забезпечити належний захист регіонів.

Аналітики британської розвідки підкреслили, що ця атака в черговий раз продемонструвала здатність ЗСУ проникати вглиб Росії, обходити російську протиповітряну оборону та виявляти будь-які об'єкти, що використовуються для війни.

Коментарі глави Татарстану, швидше за все, демонструють страх перед такими нападами. Цілком ймовірно, що російське міністерство оборони щосили намагається захистити такі об'єкти і, ймовірно, задовольняється тим, що збалансує ризик для об'єктів з цивільними особами, на користь збереження своєї уваги на лінії фронту, де тактика українських БПЛА та частота атак продовжують викликати проблеми для російських військ, — зазначили у розвідці Міноборони Британії.

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