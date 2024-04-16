Аналитики разведки Минобороны Великобритании отмечают, что внутри России растет страх из-за неспособности оградить стратегические объекты на собственной территории от атак украинских БПЛА.

В России боятся атак украинских БпЛА по стратегическим объектам страны-агрессорки

В разведке Минобороны Британии отмечают, что власти РФ пытаются балансировать между защитой стратегических объектов на территории страны-агрессорки и оккупационной армии на линии фронта в Украине.

При этом военное руководство России отдает приоритет в защите военных и стратегических объектов, а не гражданских.

В британской разведке напомнили, что 2 апреля украинские беспилотники атаковали предприятие по производству иранских БпЛА типа Shahed в Татарстане, примерно в 1 тыс 200 км от границы с Украиной.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 16 April 2024.



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Что демонстрирует реакция России на атаки украинских БПЛА по стратегическим объектам

На фоне этого руководитель Татарстана Рустам Миниханов в собственном заявлении признал, что центральные власти и военное руководство РФ не способны обеспечить надлежащую защиту регионов.

Аналитики британской разведки подчеркнули, что эта атака в очередной раз продемонстрировала способность ВСУ проникать вглубь России, обходить российскую противовоздушную оборону и выявлять любые объекты, используемые для войны.