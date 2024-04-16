В разведке Британии указали на страх РФ перед атаками украинских БпЛА
Категория
Украина
Дата публикации

В разведке Британии указали на страх РФ перед атаками украинских БпЛА

Атаки БпЛА по территории РФ
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Источник:  online.ua

Аналитики разведки Минобороны Великобритании отмечают, что внутри России растет страх из-за неспособности оградить стратегические объекты на собственной территории от атак украинских БПЛА.

В России боятся атак украинских БпЛА по стратегическим объектам страны-агрессорки

В разведке Минобороны Британии отмечают, что власти РФ пытаются балансировать между защитой стратегических объектов на территории страны-агрессорки и оккупационной армии на линии фронта в Украине.

При этом военное руководство России отдает приоритет в защите военных и стратегических объектов, а не гражданских.

В британской разведке напомнили, что 2 апреля украинские беспилотники атаковали предприятие по производству иранских БпЛА типа Shahed в Татарстане, примерно в 1 тыс 200 км от границы с Украиной.

Что демонстрирует реакция России на атаки украинских БПЛА по стратегическим объектам

На фоне этого руководитель Татарстана Рустам Миниханов в собственном заявлении признал, что центральные власти и военное руководство РФ не способны обеспечить надлежащую защиту регионов.

Аналитики британской разведки подчеркнули, что эта атака в очередной раз продемонстрировала способность ВСУ проникать вглубь России, обходить российскую противовоздушную оборону и выявлять любые объекты, используемые для войны.

Комментарии главы Татарстана, скорее всего, демонстрируют страх перед подобными нападениями. По всей вероятности, российское министерство обороны вовсю пытается защитить такие объекты и, вероятно, удовлетворяется тем, что сбалансирует риск для объектов с гражданскими лицами, в пользу сохранения своего внимания на линии фронта, где тактика украинских БПЛА и частота атак продолжают вызывать проблемы для российских войск, — отметили в разведке Минобороны Британии.

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