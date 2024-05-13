СБУ дронами вдарила по нафтобазах та електропідстанції на території РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

СБУ дронами вдарила по нафтобазах та електропідстанції на території РФ

Атаки дронів по НПЗ в РФ
Джерело:  РБК Україна

Дрони СБУ протягом ночі завдали ударів по стратегічних об'єктах на території російських Ліпецької та Бєлгородської областей. 

Що відомо про наслідки атак СБУ дронами по нафтобазах та електропідстанції в Росії

Джерела в СБУ повідомили журналістам видання, що внаслідок атак дронів було уражено нафтобазу "Осколнафтопостачання" біля міста Старий Оскол та підстанцію "Єлецька" потужністю 500 кВ.

Зокрема, у місцевих пабліках росіяни всю ніч поширювали повідомлення щодо серії гучних вибухів в районі нафтобази в Бєлгородській області.

При цьому губернатор Ліпецької області підтвердив масштабну пожежу на електропідстанції "Єлецька" в регіоні, яка забезпечує електроенергією тягові підстанції РЖД, нафтоперекачувальну станцію "Станова" та підтримує транзит між Липецькою, Орловською та Брянською енергосистемами.

Російська промисловість, яка працює на війну проти України, залишатиметься законною ціллю для СБУ. Заходи для підриву воєнного потенціалу ворога продовжуватимуться, — підкреслюють в СБУ.

Що відомо про інциденти в інших регіонах Росії

За інформацією Telegram-каналу ASTRA, що атака дронів на НПЗ "Перший завод" у Калузькій області спричинила масштабну пожежу і витік нафти.

Як з'ясувала ASTRA, один із безпілотників потрапив у нафтопереробне обладнання НПЗ "Перший завод", також спалахнули три цистерни з паливом.

Окрім цього, внаслідок пожежі пошкодження отримав нафтопровід, що призвело до розливу 5 тонн нафти, — йдеться у повідомленні Telegram-каналу.

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