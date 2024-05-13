Дрони СБУ протягом ночі завдали ударів по стратегічних об'єктах на території російських Ліпецької та Бєлгородської областей.
Що відомо про наслідки атак СБУ дронами по нафтобазах та електропідстанції в Росії
Джерела в СБУ повідомили журналістам видання, що внаслідок атак дронів було уражено нафтобазу "Осколнафтопостачання" біля міста Старий Оскол та підстанцію "Єлецька" потужністю 500 кВ.
Зокрема, у місцевих пабліках росіяни всю ніч поширювали повідомлення щодо серії гучних вибухів в районі нафтобази в Бєлгородській області.
При цьому губернатор Ліпецької області підтвердив масштабну пожежу на електропідстанції "Єлецька" в регіоні, яка забезпечує електроенергією тягові підстанції РЖД, нафтоперекачувальну станцію "Станова" та підтримує транзит між Липецькою, Орловською та Брянською енергосистемами.
Що відомо про інциденти в інших регіонах Росії
За інформацією Telegram-каналу ASTRA, що атака дронів на НПЗ "Перший завод" у Калузькій області спричинила масштабну пожежу і витік нафти.
Як з'ясувала ASTRA, один із безпілотників потрапив у нафтопереробне обладнання НПЗ "Перший завод", також спалахнули три цистерни з паливом.
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