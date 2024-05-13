Дроны СБУ в течение ночи нанесли удары по стратегическим объектам на территории российских Липецкой и Белгородской областей.

Что известно о последствиях атак СБУ дронами по нефтебазам и электроподстанции в России

Источники в СБУ сообщили журналистам издания, что в результате атак дронов была поражена нефтебаза "Осколнефтеснабжение" возле города Старый Оскол и подстанция "Елецка" мощностью 500 кВ.

В частности, в местных пабликах россияне всю ночь распространяли сообщения о серии громких взрывов в районе нефтебазы в Белгородской области.

При этом губернатор Липецкой области подтвердил масштабный пожар на электроподстанции "Елецка" в регионе, который обеспечивает электроэнергией тяговые подстанции РЖД, нефтеперекачивающую станцию "Станова" и поддерживает транзит между Липецкой, Орловской и Брянской энергосистемами.

Российская промышленность, работающая на войну против Украины, будет оставаться законной целью для СБУ. Меры по подрыву военного потенциала врага будут продолжаться, — подчеркивают в СБУ. Поделиться

Что известно об инцидентах в других регионах России

По информации Telegram-канала ASTRA, атака дронов на НПЗ "Первый завод" в Калужской области повлекла за собой масштабный пожар и утечку нефти.

Как выяснила ASTRA, один из беспилотников попал в нефтеперерабатывающее оборудование НПЗ "Первый завод", также загорелись три цистерны с топливом.