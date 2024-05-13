СБУ дронами ударила по нефтебазам и электроподстанции на территории РФ
Категория
Украина
Дата публикации

СБУ дронами ударила по нефтебазам и электроподстанции на территории РФ

Атаки дронов по НПЗ в РФ
Read in English
Читати українською
Источник:  РБК Украина

Дроны СБУ в течение ночи нанесли удары по стратегическим объектам на территории российских Липецкой и Белгородской областей.

Что известно о последствиях атак СБУ дронами по нефтебазам и электроподстанции в России

Источники в СБУ сообщили журналистам издания, что в результате атак дронов была поражена нефтебаза "Осколнефтеснабжение" возле города Старый Оскол и подстанция "Елецка" мощностью 500 кВ.

В частности, в местных пабликах россияне всю ночь распространяли сообщения о серии громких взрывов в районе нефтебазы в Белгородской области.

При этом губернатор Липецкой области подтвердил масштабный пожар на электроподстанции "Елецка" в регионе, который обеспечивает электроэнергией тяговые подстанции РЖД, нефтеперекачивающую станцию "Станова" и поддерживает транзит между Липецкой, Орловской и Брянской энергосистемами.

Российская промышленность, работающая на войну против Украины, будет оставаться законной целью для СБУ. Меры по подрыву военного потенциала врага будут продолжаться, — подчеркивают в СБУ.

Что известно об инцидентах в других регионах России

По информации Telegram-канала ASTRA, атака дронов на НПЗ "Первый завод" в Калужской области повлекла за собой масштабный пожар и утечку нефти.

Как выяснила ASTRA, один из беспилотников попал в нефтеперерабатывающее оборудование НПЗ "Первый завод", также загорелись три цистерны с топливом.

Кроме этого, в результате пожара повреждения получил нефтепровод, что привело к разливу 5 тонн нефти, говорится в сообщении Telegram-канала.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Западные аналитики призвали Украину продолжать атаки по НПЗ на территории РФ
атака по НПЗ в РФ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Новая атака дронов на Россию — горит волгоградский НПЗ
пожар
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Дроны ГУР атаковали Волгоградский НПЗ, нефтебазу и металлокомбинат в РФ — источник
нпз

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?