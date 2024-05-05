Бьют на 100 км. Rheinmetall анонсировал поставки Украине партии дальнобойных артснарядов
Категория
Украина
Дата публикации

Бьют на 100 км. Rheinmetall анонсировал поставки Украине партии дальнобойных артснарядов

Снаряды
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Источник:  Defense Express

Всего в 2024 году немецкая оборонная компания Rheinmetall планирует поставить Украине сотни тысяч артиллерийских боеприпасов.

Rheinmetall заинтриговал новыми дальнобойными снарядами для Украины

Немецкий оборонный гигант Rhеinmetall провел мероприятие, организованное Ассоциацией бизнес-журналистов в Индустриальном клубе Дюссельдорфа-Босс, во время которой глава компании Армин Паппергер рассказал достаточно интересный нюанс о поставках артиллерийских боеприпасов в рамках оборонной помощи Украине.

Так, в контексте войны в Украине он подчеркнул, что "артиллерия изменяет правила войны" на поле боя и в этом году Rheinmetall должен поставить "сотни тысяч" артиллерийских боеприпасов для сил обороны Украины. И среди них будут также и прототипы артиллерийских боеприпасов с дальностью в 100 км, рассказывают в издании Handelsblatt.

Напомним, что на сегодняшний день наиболее дальнобойными 155-мм боеприпасами в списке оборонной помощи Украины от Германии являются Vulcano — еще в прошлом году стало известно, что Германия передает для наших Сил обороны лазерную подсветку для этого артиллерийского боеприпаса, что намекало именно на усовершенствованную версию Vulcano G дальностью до 70 км при стрельбе из 52-калиберных артиллерийских систем.

Вместе с тем, пока остается в тайне, а сколько всего новых прототипов боеприпасов на 100 км будет поставлено в Украину — можно предположить, что пока речь идет о незначительной партии для испытания в условиях сложного поля боя, которые потом будут совершенствоваться с учетом отзывов от наших военных.

Что касается производства артиллерийских боеприпасов в целом немецкой компанией, то в издании напоминают, что к февралю 2022 года темпы производства артснарядов составляли около 70 тыс. в год, в то же время пропускная способность должна вырасти до 700 тыс., а в ближайшей перспективе — выйти на 1,1. млн единиц.

Rheinmetall сегодня действительно активно расширяет географию производства боеприпасов в Европе, в частности, в прошлом месяце сообщалось о предварительных договоренностях с Литвой о создании нового производства 155-мм снарядов.

Кроме того, в феврале Rheinmetall сообщил о планах открыть новый завод по производству 155-мм снарядов, на котором за год планируют производить шестизначное количество боеприпасов.

Завод Rheinmetall в Литве

Власти Литвы и немецкая оборонная компания Rheinmetall подписали меморандум о намерениях по строительству боеприпасов в стране.

Министерство экономики и инноваций Литвы сообщает, что в подписанном документе фиксируются взаимные обязательства и намерения по скорейшему началу строительства завода 155-мм боеприпасов в Литве и выполнения необходимых условий.

Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте подчеркнула, что ее страны должны «уделять большое внимание не разговорам об угрозе войны, а реальным действиям по обеспечению безопасности нашей страны».

Свобода должна быть вооружена лучше, чем тирания — сегодня это предостережение Президента Украины Владимира Зеленского, сделанное в начале полномасштабной войны России, как никогда актуально. И хотя мы желаем скорейшей победы Украины, мы хорошо осознаем, что Россия еще долго будет оставаться самой большой угрозой для Европы.

Шимоните добавила, что завод Rheinmetall будет важен для Литвы, Украины и всего региона, а правительство Литвы сделает все от него зависящее, чтобы завод как можно скорее заработал.

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас добавил, что создание завода снизит зависимость Литвы от длинных цепей поставок, которые сейчас создают большие проблемы для удовлетворения потребностей армий во всем Европейском Союзе и мире.

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