Бьют на 100 км. Rheinmetall анонсировал поставки Украине партии дальнобойных артснарядов

Всего в 2024 году немецкая оборонная компания Rheinmetall планирует поставить Украине сотни тысяч артиллерийских боеприпасов.

Rheinmetall заинтриговал новыми дальнобойными снарядами для Украины

Немецкий оборонный гигант Rhеinmetall провел мероприятие, организованное Ассоциацией бизнес-журналистов в Индустриальном клубе Дюссельдорфа-Босс, во время которой глава компании Армин Паппергер рассказал достаточно интересный нюанс о поставках артиллерийских боеприпасов в рамках оборонной помощи Украине.

Так, в контексте войны в Украине он подчеркнул, что "артиллерия изменяет правила войны" на поле боя и в этом году Rheinmetall должен поставить "сотни тысяч" артиллерийских боеприпасов для сил обороны Украины. И среди них будут также и прототипы артиллерийских боеприпасов с дальностью в 100 км, рассказывают в издании Handelsblatt.

Напомним, что на сегодняшний день наиболее дальнобойными 155-мм боеприпасами в списке оборонной помощи Украины от Германии являются Vulcano — еще в прошлом году стало известно, что Германия передает для наших Сил обороны лазерную подсветку для этого артиллерийского боеприпаса, что намекало именно на усовершенствованную версию Vulcano G дальностью до 70 км при стрельбе из 52-калиберных артиллерийских систем.

Вместе с тем, пока остается в тайне, а сколько всего новых прототипов боеприпасов на 100 км будет поставлено в Украину — можно предположить, что пока речь идет о незначительной партии для испытания в условиях сложного поля боя, которые потом будут совершенствоваться с учетом отзывов от наших военных. Поделиться

Что касается производства артиллерийских боеприпасов в целом немецкой компанией, то в издании напоминают, что к февралю 2022 года темпы производства артснарядов составляли около 70 тыс. в год, в то же время пропускная способность должна вырасти до 700 тыс., а в ближайшей перспективе — выйти на 1,1. млн единиц.

Rheinmetall сегодня действительно активно расширяет географию производства боеприпасов в Европе, в частности, в прошлом месяце сообщалось о предварительных договоренностях с Литвой о создании нового производства 155-мм снарядов.

Кроме того, в феврале Rheinmetall сообщил о планах открыть новый завод по производству 155-мм снарядов, на котором за год планируют производить шестизначное количество боеприпасов.

Завод Rheinmetall в Литве

Власти Литвы и немецкая оборонная компания Rheinmetall подписали меморандум о намерениях по строительству боеприпасов в стране.

Министерство экономики и инноваций Литвы сообщает, что в подписанном документе фиксируются взаимные обязательства и намерения по скорейшему началу строительства завода 155-мм боеприпасов в Литве и выполнения необходимых условий. Поделиться

Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте подчеркнула, что ее страны должны «уделять большое внимание не разговорам об угрозе войны, а реальным действиям по обеспечению безопасности нашей страны».

Свобода должна быть вооружена лучше, чем тирания — сегодня это предостережение Президента Украины Владимира Зеленского, сделанное в начале полномасштабной войны России, как никогда актуально. И хотя мы желаем скорейшей победы Украины, мы хорошо осознаем, что Россия еще долго будет оставаться самой большой угрозой для Европы.

Шимоните добавила, что завод Rheinmetall будет важен для Литвы, Украины и всего региона, а правительство Литвы сделает все от него зависящее, чтобы завод как можно скорее заработал.