Б'ють на 100 км. Rheinmetall анонсував постачання Україні партії далекобійних артснарядів

Всього ж у 2024 році німецька оборонна компанія Rheinmetall планує поставити Україні сотні тисяч артилерійських боєприпасів.

Rheinmetall заінтригував новими далекобійними снарядами для України

Німецький оборонний гігант Rhеinmetall провів захід, організований Асоціацією бізнес-журналістів в Індустріальному клубі Дюссельдорфа-Босс, під час якої очільник компанії Армін Паппергер розповів досить цікавий нюанс про постачання артилерійських боєприпасів у рамках оборонної допомоги Україні.

Так, в контексті війни в Україні він наголосив, що "артилерія змінює правила війни" на полі бою і цього року Rheinmetall має поставити "сотні тисяч" артилерійських боєприпасів для Сил оборони України. І серед них будуть також і прототипи артилерійських боєприпасів із дальністю аж у 100 км, розповідають у виданні Handelsblatt.

Нагадаємо, що на сьогодні найбільш далекобійними 155-мм боєприпасами у списку оборонної допомоги Україні від Німеччини є Vulcano — ще минулого року стало відомо, що Німеччина передає для наших Сил оборони лазерні підсвітлювачі для цього артилерійського боєприпасу, що натякало саме на удосконалену версію Vulcano GLR із дальністю до 70 км при стрільбі із 52-каліберних артилерійських систем.

Разом з тим, поки що залишається у таємниці, а скільки ж всього нових прототипів боєприпасів на 100 км буде поставлено в Україну — можна припустити, що поки що йдеться про незначну партію для випробування в умовах складного поля бою, які потім будуть удосконалюватися з урахуванням відгуків від наших військових. Поширити

Щодо виробництва артилерійських боєприпасів загалом німецькою компанією, то у виданні нагадують, що до лютого 2022 року темпи виробництва артснарядів становили близько 70 тис на рік, водночас у цьому році пропускна здатність має зрости до 700 тис, а у найближчій перспективі — вийти на 1,1 млн одиниць.

Rheinmetall сьогодні дійсно активно розширює географію виробництва боєприпасів у Європі, зокрема минулого місяця повідомлялося про попередні домовленості з Литвою про створення нового виробництва 155-мм снарядів.

Крім того, у лютому Rheinmetallповідомив про плани відкрити новий завод з виробництва 155-мм снарядів, на якому за рік планують виготовляти шестизначну кількість боєприпасів.

Завод Rheinmetall у Литві

Влада Литви та німецька оборонна компанія Rheinmetall підписали меморандум про наміри щодо будівництва заводу боєприпасів у країні.

Міністерство економіки та інновацій Литви повідомляє, що у підписаному документі фіксуються взаємні зобов’язання та наміри щодо якнайшвидшого початку будівництва заводу 155-мм боєприпасів у Литві та виконання необхідних умов. Поширити

Міністерка економіки та інновацій Литви Аушріне Армонайте підкреслила, що її країни повинна “приділяти велику увагу не розмовам про загрозу війни, а реальним діям із забезпечення безпеки нашої країни“.

Свобода має бути озброєна краще, ніж тиранія — сьогодні це застереження Президента України Володимира Зеленського, зроблене на початку повномасштабної війни Росії, як ніколи актуальне. І хоча ми бажаємо якнайшвидшої перемоги України, ми добре усвідомлюємо, що Росія ще довго залишатиметься найбільшою загрозою для Європи.

Шимоніте додала, що завод Rheinmetall буде важливим для Литви, України та всього регіону, а уряд Литви зробить усе від нього залежне, щоб завод якнайшвидше запрацював.