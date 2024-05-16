За інформацією журналістів видання Le Monde, Україна, ймовірно, отримала від США дозвіл на використання західної зброї для ударів по стратегічних об'єктах на території Росії.

Що відомо про ймовірний дозвіл США на використання Україною західної зброї для ударів по території РФ

Автори матеріалу звертають увагу на заяви очільника Держдепа США Ентоні Блінкена під час його нещодавнього візиту до України.

Ми не заохочували і не створювали можливість для завдання ударів за межами України. Але, зрештою, Україна має ухвалювати рішення для себе, як вона збирається воювати або як вестиме війну на захист своєї свободи, суверенітету і територіальної цілісності, — підкреслив Блінкен під час виступу у Києві. Поширити

Журналісти зазначають, що Україна мусила дотримуватись заборони західних партнерів на використанням наданої ними зброї для атак по об’єктах на території Росії.

Як заборона на удари західною зброєю по території РФ вплинула на ситуацію в Україні

Підкреслюється, що це створило певні проблеми для Києва, серед яких і новий наступ окупаційної армії РФ у прикордонних районах Харкова.

Зокрема, українські військові протягом багатьох тижнів спостерігали за підготовкою російських окупантів до наступу на Харківщині і не мали змоги завдати превентивних ударів по скупченню особового складу та ворожої техніки.

Слова Блінкена були сказані вже після того, як міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон під час візиту до Києва 3 травня прямо заявив, що готовий санкціонувати удари по російській території зі зброї, наданої Лондоном.

На думку журналістів видання заяви глав МЗС Великої Британії та США є свідченням зміни позиції західних партнерів до використання Україною наданої ними далекобійної зброї.