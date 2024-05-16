США нашли способ ускорить выход европейских банков из России
Категория
Экономика
Дата публикации

США нашли способ ускорить выход европейских банков из России

ЕЦБ
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Источник:  Bloomberg

Согласно данным Bloomberg, Европейский центральный банк (ЕЦБ) потребовал, что банки быстрее выходили с российского рынка, ведь боится мощных санкций со стороны США.

США пытаются повлиять на европейские банки, которые до сих пор работают в России

Прошло уже более двух лет полномасштабной российско-украинской войны, однако несмотря на это, крупные европейские кредиторы продолжают свою деятельность в стране-агрессоре РФ, хотя давно обещали ее прекратить.

Что важно понимать, общее количество руководителей пяти банков Европейского Союза с крупнейшими операциями в России упало всего на 3% после вторжения, а доходы выросли примерно втрое благодаря высоким процентным ставкам.

Прямо сейчас Европейский центральный банк пытается сделать все возможное, чтобы ускорить выход тех банков, которые до сих пор работают в РФ.

Согласно данным журналистов, одна из главных причин активизации давления ЕЦБ заключается в том, что США начали угрожать банкам-нарушителям мощными санкциями и крупными штрафами.

Европейские банки в РФ — что на самом деле происходит

Как удалось узнать журналистам, Raiffeisen, уверяющий, что "существенно сократил свою деятельность в России", де-факто увеличил количество своего персонала в стране-агрессорке РФ на 7% — до почти 10 тыс.

Венгерский OTP Bank является одним из немногих кредиторов ЕС, выводящим деньги из страны.

По словам представителей компании, они, мол, полностью соблюдают санкции и хотят уйти с рынка, но российские регуляторы усложняют продажу подразделения по справедливой цене.

Итальянская UniCredit SpA работает в России через дочернюю компанию с примерно 3100 сотрудниками и более 50 филиалами. Миланский банк говорит, что с 2022 года отложил более 800 млн. евро на покрытие дефолтов в России и сократил свой кредитный портфель на две трети.

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