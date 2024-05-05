Медиаресурс Медведчука попадет под санкции за вмешательство в выборы в Европарламент

Европейский союз наложит санкции на медиаплатформу Voice of Europe, которая связана с Виктором Медведчуком.

ЕС введет санкции на европейское медиа Медведчука

Voice of Europe уличили в причастности к попытке российского вмешательства в выборы в Европейский парламент.

Об этом чешскому телевидению заявила вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова.

По словам Юровой, ограничения по Voice of Europe войдут в 14-й пакет европейских санкций против России, над которыми уже ведется работа в Евросоюзе.

Также в санкционный список могут попасть Виктор Медведчук и его соратник Артем Марчевский, который и является руководителем Voice of Europe. С таким предложением выступает Чехия.

Как отметила Юрова, она пока не знает, попадут ли Медведчук и Марчевский под санкции, но Voice of Europe точно будет в 14 санкционном пакете. Поделиться

Скандал с Voice of Europe

В конце марта Чехия разоблачила российскую сеть, которая с помощью медиаплатформы Voice of Europe пыталась повлиять на результаты предстоящих выборов в Европейский парламент.

Через Voice of Europe агентура подкупала пророссийских европолитиков, а также распространяла пророссийские нарративы для дискредитации Украины и ее сторонников в Европе.

После этого Медведчук, по версии чешских спецслужб, финансировал медиаплатформу, и ее руководитель Марчевский попали под чешские национальные санкции.

Впоследствии Марчевский бежал в Словакию, где получил временную защиту. Поделиться

Сеть российской пропаганды в Европе оплачивала "услуги" венгерских политиков

Этому вопросу издание уже посвятило несколько материалов.

Как отмечает Népszava, выборы в Европарламент в июне и выборы президента США в ноябре являются "главными целями россиян".

Международная пресса лихорадочно ищет, кто из политиков причастен к российской дезинформации, разоблаченной чешской спецслужбой. Как оказалось, из-за "Голоса Европы", который на первый взгляд выглядит как новостной портал, Москва могла финансировать венгерских, немецких, бельгийских, французских, голландских и польских политиков для распространения пророссийской пропаганды в ЕС. Обычно портал публиковал заявления политиков, призывавших ЕС прекратить поддержку Украины в войне против России, — написала 29 марта Népszava. Поделиться

С венгерской стороны в январе этого года интервью "Голосу Европы" дал глава венгерской правой партии "Наша Родина" (Mi Hazank), эксвицеголова "Йоббика" Ласло Тороцкаи, обращает внимание газета.

Тороцкий известен тем, что считает необходимым "претендовать" на Закарпатье, если Украина проиграет в войне с Россией.

В интервью порталу Медведчука политик повторил мнение о необходимости отказа от военной помощи Украине со стороны стран Запада.