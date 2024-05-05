Медіаресурс Медведчука потрапить під санкції за втручання у вибори до Європарламенту

ЄС введе санкції на європейське медіа Медведчука

Voice of Europe викрили у причетності до спроби російського втручання у вибори до Європейського парламенту.

Про це чеському телебаченню заявила віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова.

За словами Юрової, обмеження щодо Voice of Europe увійдуть до 14-го пакету європейських санкцій проти Росії, над якими вже ведеться робота у Євросоюзі.

Також до санкційного списку можуть потрапити Віктор Медведчук та його соратник Артем Марчевський, який і є керівником Voice of Europe. З такою пропозицією виступає Чехія.

Як зазначила Юрова, вона поки не знає, чи потраплять Медведчук та Марчевський під санкції, але Voice of Europe точно буде в 14-му санкційному пакеті. Поширити

Скандал з Voice of Europe

Наприкінці березня Чехія викрила російську мережу, яка за допомогою медіаплатформи Voice of Europe намагалася вплинути на результати майбутніх виборів до Європейського парламенту.

Через Voice of Europe агентура підкуповувала проросійських європолітиків, а також поширювала проросійські наративи для дискредитації України та її прихильників в Європі.

Після цього Медведчук, який, за версією чеських спецслужб, фінансував медіаплатформу, та її керівник Марчевський потрапили під чеські національні санкції.

Згодом Марчевський втік до Словаччини, де отримав тимчасовий захист. Поширити

Мережа російської пропаганди у Європі оплачувала “послуги” угорських політиків

Цьому питанню видання вже присвятило кілька матеріалів.

Як наголошує Népszava, вибори до Європарламенту в червні та вибори президента США в листопаді є "головними цілями росіян".

Міжнародна преса гарячково шукає, хто з політиків причетний до російської мережі дезінформації, викритої чеською спецслужбою. Як виявилося, через "Голос Європи" який на перший погляд виглядає як новинний портал, Москва могла фінансувати угорських, німецьких, бельгійських, французьких, голландських і польських політиків для поширення проросійської пропаганди в ЄС. Зазвичай портал публікував заяви політиків, які закликали ЄС припинити підтримку України у війні проти Росії, — написала 29 березня Népszava. Поширити

З угорської сторони у січні цього року інтерв’ю "Голосу Європи" дав голова угорської правої партії "Наша Батьківщина" (Mi Hazank), ексвіцеголова "Йоббіка" Ласло Тороцкаї, звертає увагу газета.

Тороцкаї відомий тим, що вважає за необхідне "претендувати" на Закарпаття, якщо Україна програє у війні з Росією.

В згаданому інтерв'ю порталу Медведчука політик повторив думку про необхідність відмови від військової допомоги Україні з боку країн Заходу.