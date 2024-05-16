США знайшли спосіб прискорити вихід європейських банків з Росії
Категорія
Економіка
Дата публікації

США знайшли спосіб прискорити вихід європейських банків з Росії

ЄЦБ
Джерело:  Bloomberg

Згідно з даними Bloomberg, Європейський центральний банк (ЄЦБ) почав вимагати, що банки швидше вийшли з російського ринку, адже боїться потужних санкцій з боку США.

США намагаються вплинути на європейські банки, які досі працюють в Росії

Минуло уже понад два роки повномасштабної російсько-української війни, однак, попри це, великі європейські кредитори продовжують свою діяльність у країні-агресорці РФ, хоча давно обіцяли її припинити.

Що важливо розуміти, загальна кількість керівників п’яти банків Європейського Союзу з найбільшими операціями в Росії впала лише на 3% після вторгнення, а прибутки зросли приблизно втричі завдяки високим процентним ставкам.

Просто зараз Європейський центральний банк намагається зробити все можливе, щоб прискорити вихід тих банків, які досі працюють у РФ.

Згідно з даними журналістів, одна з головних причин активізації тиску ЄЦБ полягає в тому, що США почали погрожувати банкам-порушникам потужними санкціями та великими штрафами.

Європейські банки у РФ — що насправді відбувається

Як вдалося дізнатися журналістам, Raiffeisen, який запевняє, що "суттєво скоротив свою діяльність у Росії", де-факто збільшив кількість свого персоналу у країні-агресорці РФ на 7% — до майже 10 тис.

Угорський OTP Bank є одним із небагатьох кредиторів ЄС, які виводять гроші з країни.

За словами представників компанії, вони, мовляв, повністю дотримуються санкцій і хочуть піти з ринку, але російські регулятори ускладнюють продаж підрозділу за справедливою ціною.

Італійська UniCredit SpA працює в Росії через дочірню компанію з приблизно 3100 співробітниками та понад 50 філіями. Міланський банк каже, що з 2022 року відклав понад 800 млн євро на покриття дефолтів у Росії та скоротив свій кредитний портфель на дві третини.

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