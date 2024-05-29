Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що адміністрація президента Джо Байдена готова із розумінням поставитись до використання Україною американської зброї для ударів по стратегічних об'єктах на території Росії.

США можуть дозволити Україні бити американською зброєю по РФ

Блінкен зазначив, що США не заохочують і не підтримують удари американською зброєю по території Росії, однак українці мають право самостійно ухвалювати подібні рішення.

За його словами, уряд США адаптувався і змінив свою позицію з цього питання за необхідності.

Адаптація і коригування означають саме це, — зазначив Блінкен, відповідаючи на питання журналістів, чи означають його слова, що Сполучені Штати можуть підтримати атаки України по території Росії. Поширити

Що кажуть про це в Україні

Глава Міноборони Рустем Умєров та головком ЗСУ Олександр Сирський провели переговори з очільником Пентагону Ллойдом Остіном.

Зазначається, що однією з тем стало використання зброї США для ударів по території Росії.

Росія продовжує застосовувати керовані авіабомби по всій лінії фронту. Я також наголосив, що Україна повинна мати право завдавати ударів по території противника, — зазначив Умєров. Поширити

Що відомо про позицію інших західних партнерів України

За інформацією журналістів видання Politico, уряд Німеччини поступово змінює позицію щодо використання наданої Україні зброї для ударів по території Росії.

Прес-секретар Шольца Штеффен Хебестрайт заявив журналістам, що оборонні дії України не обмежуються власною територією, і можуть поширюватися і на територію агресора.

Хебестрайт далі стверджував, що заява Шольца річної давності, в якій він сказав, що існує "консенсус" про те, що Україна не буде використовувати німецьку зброю на російській землі, була "констатацією фактів", що була вірною на той момент, але не обов'язково може бути застосована до майбутнього.

Людина, знайома з позицією уряду Німеччини, також повідомила, що Шольц виступає за дозвіл використання західної зброї проти цілей усередині Росії, не вдаючись у подробиці.