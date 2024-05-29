Пісторіус закликав до непублічного обговорення ударів по території РФ

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловився щодо дискусії про дозвіл Україні використовувати на території Росії німецьку зброю.

Пісторіус вважає, що удари по РФ краще обговорювати непублічно

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наголосив, що в інтересах військової тактики та стратегії має бути зрозуміло, що не варто публічно обговорювати, що можливо і що дозволено.

Міжнародне право дозволяє все це. Те, що потім детально врегульовується між державами, як сказав вчора канцлер, є врегулюванням між державами, — додав німецький міністр Пісторіус. Поширити

Пісторіус сказав, що хотів би тримати цю дискусію поза увагою громадськості.

Я не вірю, що Кремль скаже нам, що він готовий робити, де він готовий використовувати яку зброю. Борис Пісторіус Міністр оборони Німеччини

Удари по РФ західною зброєю — що передувало

Кілька європейських країн не заперечують, аби Україна била їхньою зброєю по РФ, розповів напередодні глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Зокрема глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон 3 травня також заявив, що ЗСУ мають право бити по обʼєктах РФ зброєю, наданою Лондоном, а пізніше з аналогічними заявами виступили Швеція та Польща.

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі, коментуючи дозвіл Україні бити по РФ, також заявила, що її країна не встановлювала Києву жодних умов використання зброї.