Писториус призвал к непубличному обсуждению ударов по территории РФ

Министр обороны Германии Борис Писториус высказался по поводу дискуссии о разрешении Украине использовать на территории России немецкое оружие.
Писториус считает, что удары по РФ лучше обсуждать непублично
Министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул, что в интересах военной тактики и стратегии должно быть ясно, что не стоит публично обсуждать, что возможно и что разрешено.
Писториус сказал, что хотел бы держать эту дискуссию без внимания общественности.
Удары по РФ западным оружием — что предшествовало
Несколько европейских стран не отрицают, чтобы Украина избивала их оружием по РФ, рассказал накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
В частности, глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон 3 мая также заявил, что ВСУ имеют право бить по объектам РФ оружием, предоставленным Лондоном, а позже с аналогичными заявлениями выступили Швеция и Польша.
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, комментируя разрешение Украине бить по РФ, также заявила, что ее страна не устанавливала Киеву никаких условий использования оружия.
За смягчение ограничений для ВСУ также выступили министр обороны Нидерландов Марк Рютте и президент Франции Эмманюэль Макрон. В то же время Парламентская ассамблея НАТО призвала правительства государств Альянса разрешить Украине бить западным оружием по военным целям на территории России.
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