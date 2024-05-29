Писториус призвал к непубличному обсуждению ударов по территории РФ
Категория
Мир
Дата публикации

Писториус призвал к непубличному обсуждению ударов по территории РФ

Писториус
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Источник:  Bild

Министр обороны Германии Борис Писториус высказался по поводу дискуссии о разрешении Украине использовать на территории России немецкое оружие.

Писториус считает, что удары по РФ лучше обсуждать непублично

Министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул, что в интересах военной тактики и стратегии должно быть ясно, что не стоит публично обсуждать, что возможно и что разрешено.

Международное право разрешает все это. То, что потом подробно регулируется между государствами, как сказал вчера канцлер, является урегулированием между государствами, — добавил немецкий министр Писториус.

Писториус сказал, что хотел бы держать эту дискуссию без внимания общественности.

Я не верю, что Кремль скажет нам, что он готов делать, где он готов использовать какое-нибудь оружие.

Борис Писториус

Борис Писториус

Министр обороны Германии

Удары по РФ западным оружием — что предшествовало

Несколько европейских стран не отрицают, чтобы Украина избивала их оружием по РФ, рассказал накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

В частности, глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон 3 мая также заявил, что ВСУ имеют право бить по объектам РФ оружием, предоставленным Лондоном, а позже с аналогичными заявлениями выступили Швеция и Польша.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, комментируя разрешение Украине бить по РФ, также заявила, что ее страна не устанавливала Киеву никаких условий использования оружия.

За смягчение ограничений для ВСУ также выступили министр обороны Нидерландов Марк Рютте и президент Франции Эмманюэль Макрон. В то же время Парламентская ассамблея НАТО призвала правительства государств Альянса разрешить Украине бить западным оружием по военным целям на территории России.

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