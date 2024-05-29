Писториус призвал к непубличному обсуждению ударов по территории РФ

Министр обороны Германии Борис Писториус высказался по поводу дискуссии о разрешении Украине использовать на территории России немецкое оружие.

Писториус считает, что удары по РФ лучше обсуждать непублично

Министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул, что в интересах военной тактики и стратегии должно быть ясно, что не стоит публично обсуждать, что возможно и что разрешено.

Международное право разрешает все это. То, что потом подробно регулируется между государствами, как сказал вчера канцлер, является урегулированием между государствами, — добавил немецкий министр Писториус. Поделиться

Писториус сказал, что хотел бы держать эту дискуссию без внимания общественности.

Я не верю, что Кремль скажет нам, что он готов делать, где он готов использовать какое-нибудь оружие. Борис Писториус Министр обороны Германии

Удары по РФ западным оружием — что предшествовало

Несколько европейских стран не отрицают, чтобы Украина избивала их оружием по РФ, рассказал накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

В частности, глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон 3 мая также заявил, что ВСУ имеют право бить по объектам РФ оружием, предоставленным Лондоном, а позже с аналогичными заявлениями выступили Швеция и Польша.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, комментируя разрешение Украине бить по РФ, также заявила, что ее страна не устанавливала Киеву никаких условий использования оружия.