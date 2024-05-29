Финляндия разрешила Украине бить своим оружием по территории РФ

В МИД Финляндии заявили, что страна не ограничивала Украину по поводу ударов финским оружием по территории РФ.
Финляндия позволяет бить своим оружием по России
Как заявила министерша иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, страна, ведущая оборонительную войну, может наносить удары по военным объектам на территории агрессора, если это необходимо для самозащиты.
Этот вопрос стал предметом публичных дебатов после того, как генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны-члены Альянса рассмотреть вопрос о том, чтобы ослабить ограничения на удары по России западным оружием.
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, комментируя разрешение Украине бить по РФ, заявила, что ее страна не устанавливала Киеву никаких условий использования оружия.
Жоли добавила, что у России нет "красных линий", и поэтому "мы должны быть уверены, что, когда речь идет об обороне Украины, мы готовы помочь им и показать, что, несмотря на происходящее, мы на их стороне".
Удары по РФ западным оружием — что предшествовало
Несколько европейских стран не отрицают, чтобы Украина избивала их оружием по РФ, рассказал накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
В частности, глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон 3 мая также заявил, что ВСУ имеют право бить по объектам РФ оружием, предоставленным Лондоном, а позже с аналогичными заявлениями выступили Швеция и Польша.
За смягчение ограничений для ВСУ также выступили министр обороны Нидерландов, президент Франции. А Парламентская ассамблея НАТО призвала правительства государств Альянса разрешить Украине бить западным оружием по военным целям на территории России
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