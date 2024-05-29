Финляндия разрешила Украине бить своим оружием по территории РФ

В МИД Финляндии заявили, что страна не ограничивала Украину по поводу ударов финским оружием по территории РФ.

Финляндия позволяет бить своим оружием по России

Как заявила министерша иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, страна, ведущая оборонительную войну, может наносить удары по военным объектам на территории агрессора, если это необходимо для самозащиты.

Финляндия не установила никаких конкретных ограничений на свою материальную помощь Украине, но предполагает, что материалы будут использоваться в соответствии с международным правом. Россия ведет незаконную захватническую войну в Украине, и Украина имеет право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Это включает в себя удары по военным объектам на территории агрессора, которые необходимы для самозащиты. Элина Валтонен Министерство иностранных дел Финляндии

Этот вопрос стал предметом публичных дебатов после того, как генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны-члены Альянса рассмотреть вопрос о том, чтобы ослабить ограничения на удары по России западным оружием.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, комментируя разрешение Украине бить по РФ, заявила, что ее страна не устанавливала Киеву никаких условий использования оружия.

Жоли добавила, что у России нет "красных линий", и поэтому "мы должны быть уверены, что, когда речь идет об обороне Украины, мы готовы помочь им и показать, что, несмотря на происходящее, мы на их стороне".

И у Канады нет никаких условий для использования поставок оружия Украине, и поэтому мы будем продолжать работать с украинскими вооруженными силами, – подчеркнула министерша. Поделиться

Удары по РФ западным оружием — что предшествовало

Несколько европейских стран не отрицают, чтобы Украина избивала их оружием по РФ, рассказал накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

В частности, глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон 3 мая также заявил, что ВСУ имеют право бить по объектам РФ оружием, предоставленным Лондоном, а позже с аналогичными заявлениями выступили Швеция и Польша.

За смягчение ограничений для ВСУ также выступили министр обороны Нидерландов, президент Франции. А Парламентская ассамблея НАТО призвала правительства государств Альянса разрешить Украине бить западным оружием по военным целям на территории России