Удары по РФ западным оружием. FT прогнозирует прорыв для Украины после решения Макрона и Шольца

Изменение позиции Франции и Германии по возможности использования Украиной западного оружия по объектам на территории Российской Федерации может иметь значительные последствия.

Зеленский общался с Макроном и Шольцом по поводу предоставления западного оружия и возможностей его использования

На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский приехал в Европу, ища как больше западного оружия, так и разрешение использовать его, как ему вздумается.

Он будет приятно доволен результатом. После более чем двух лет войны Украина отстает по вооружению и численности на линии фронта, где растет давление, поскольку Россия использует свои преимущества. Украинские города также страдают от ежедневных бомбардировок, еженедельно гибнут десятки мирных жителей — говорится и в материале Financial Times. Поделиться

Авторы отмечают, что после месяцев споров в западных столицах, запрещавших Украине использовать свое оружие для ответных ударов по целям в России, прошлый вечер принес большой прорыв, поскольку президент Франции Эммануэль Макрон подвергся просьбе Зеленского, а канцлер Германии Олаф Шольц озвучил свое согласие.

Изменение позиции двух ведущих государств ЕС будет иметь значительные последствия для Украины

Как объяснить Украине, что нужно защищать свои города... но что они не имеют права атаковать туда, откуда летят ракеты? Это словно мы говорим им: "Мы даем вам оружие, но вы не можете использовать его, чтобы защитить себя", — сказал Макрон. Эммануэль Макрон Президент Франции

В свою очередь, Шольц, который был одним из самых сдержанных западных лидеров в этом вопросе, сказал, что Украина имеет полное право "согласно международному праву" поражать цели в России, чтобы защитить себя.