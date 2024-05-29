Удары по РФ западным оружием. FT прогнозирует прорыв для Украины после решения Макрона и Шольца

Изменение позиции Франции и Германии по возможности использования Украиной западного оружия по объектам на территории Российской Федерации может иметь значительные последствия.
Зеленский общался с Макроном и Шольцом по поводу предоставления западного оружия и возможностей его использования
На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский приехал в Европу, ища как больше западного оружия, так и разрешение использовать его, как ему вздумается.
Авторы отмечают, что после месяцев споров в западных столицах, запрещавших Украине использовать свое оружие для ответных ударов по целям в России, прошлый вечер принес большой прорыв, поскольку президент Франции Эммануэль Макрон подвергся просьбе Зеленского, а канцлер Германии Олаф Шольц озвучил свое согласие.
Изменение позиции двух ведущих государств ЕС будет иметь значительные последствия для Украины
В свою очередь, Шольц, который был одним из самых сдержанных западных лидеров в этом вопросе, сказал, что Украина имеет полное право "согласно международному праву" поражать цели в России, чтобы защитить себя.
Изменение позиции двух крупнейших военных государств ЕС может иметь значительные последствия. Основная часть ракет и бомб, попадающих в Украину, запускается с пусковых пунктов в России или сбрасывается с самолетов в российском воздушном пространстве.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-