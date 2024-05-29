Французский лидер Эммануэль Макрон официально подтвердил, что уже поддерживает право Украины поражать военные цели на территории России для собственной самозащиты.

Макрон решил усилить поддержку Украины

С таким громким заявлением президент Франции выступил во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцом в рамках поездки в Германию.

Мы должны позволить им (украинцам - ред.) нейтрализовать военные базы, с которых запускаются ракеты. Эммануэль Макрон Президент Франции

Глава Франции также в очередной раз обратил внимание на то, что атаки на Украину совершаются с территории России.

Позицию Макрона публично поддержал Олаф Шольц.

У Украины есть все возможности согласно международному праву делать то, что она делает. А западные страны, которые помогают Украине оружием, обнаружили все правила их использования, которые базируются на международном праве, - отметил немецкий лидер. Поделиться

Несмотря на это, Шольц подчеркнул, что пока не собирается передавать ВСУ немецкие дальнобойные ракеты Taurus.

Отдельные союзники Киева дали Украине разрешение бить по территории РФ их оружием

Недавно шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель публично подтвердил, что отдельные страны Евросоюза не возражают, чтобы их оружие использовали для ударов по целям в России.

По его словам, они поменяли свою позицию на фоне последних событий на украинском фронте.

Несмотря на это, Боррель не захотел называть государства, которые изменили свое мнение, как и не смог назвать количество этих стран.