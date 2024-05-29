Ми повинні. Макрон різко змінив свою позицію щодо захисту України
Категорія
Політика
Дата публікації

Ми повинні. Макрон різко змінив свою позицію щодо захисту України

Еммануель Макрон
Джерело:  online.ua

Французький лідер Еммануель Макрон офіційно підтвердив, що уже підтримує право України вражати військові цілі на території Росії для власного самозахисту.

Макрон вирішив посилити підтримку України

З такою гучною заявою президент Франції виступив під час пресконференції з канцлером ФРН Олафом Шольцом у межах поїздки до Німеччини.

Ми повинні дозволити їм (Україні. — ред.) нейтралізувати (російські. — ред.) військові бази, з яких запускаються ракети.

Еммануель Макрон

Еммануель Макрон

Президент Франції

Глава Франції також вкотре звернув увагу на те, що атаки на Україну здійснюються з території Росії.

Позицію Макрона також публічно підтримав Олаф Шольц.

Україна має всі можливості згідно з міжнародним правом робити те, що вона робить. А західні країни, які допомагають Україні зброєю, виявили всі правила їх використання, які базуються на міжнародному праві, — зазначив німецький лідер.

Попри це, Шольц наголосив, що наразі не збирається передавати ЗСУ німецькі далекобійні ракети Tаurus.

Окремі союзники Києва надали Україні дозвіл бити по території РФ їхньою зброєю

Нещодавно шеф європейської дипломатії Жозеп Боррель публічно підтвердив, що окремі країни Євросоюзу не заперечують, аби їхню зброю використовували для ударів по цілях в Росії.

За його словами, вони змінили свою позицію на тлі останніх подій на українському фронті.

Попри це Боррель не захотів називати держави, які змінили свою думку, як і не зміг назвати кількість цих країн.

Деякі однозначно сказали: Я збираюсь зняти ці обмеження. Інші сказали те ж, але не у такий чіткий спосіб. Інші сказали: Ну, дайте мені про це поміркувати. Тож я не можу сказати число тих, які дали згоду чи ні… У будь-якому разі — це число зміниться… Події змінюються та люди змінюються, — додав він.

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