Як офіційно підтвердив французький лідер Еммануель Макрон, російський диктатор Володимир Путін відкинув його пропозицію щодо "олімпійського перемир’я" на тлі війни РФ проти України.

Макрон зрозумів, що Путін не хоче миру

Президент Франції прокоментував відмову нелегітимного очільника Кремля від пропозиції щодо оголошення перемир’я на час Олімпійських ігор.

Еммануель Макрон звернув увагу на те, що "олімпійське перемир’я" — це традиція, і було б "дуже важливо використати це вікно протягом одного місяця".

Попри це, французький лідер звернув увагу на те, що перемир'я не є для нього фіналом.

Сталий мир — це фінал, — наголосив політик. Поширити

Він також дійшов певного висновку, коли нелегітимний президент відмовився від його пропозиції.

Отже, для всіх у світі все зрозуміло. Це він вирішив розпочати цю війну, і він не готовий до миру. Еммануель Макрон Президент Франції

Зеленський також відмовився від пропозиції Макрона

Український лідер прокоментував ідею "перемир'я" під час Олімпіади в Парижі та пояснив, чому вирішив її відкинути.

Яке стверджує глава держави, він не дуже розуміє цю ініціативу, адже ніщо не завадить Росії, до прикладу, заїхати технікою ближче, а потім "включити наступ".

Володимир Зеленський також нагадав, що в України вже є прикрий досвід припинення вогню з Росією.