Путин не готов. Макрон озвучил результат переговоров относительно Украины
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Политика
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Путин не готов. Макрон озвучил результат переговоров относительно Украины

Путин
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Источник:  CNBC

Как официально подтвердил французский лидер Эммануэль Макрон, российский диктатор Владимир Путин отверг его предложение касательно "олимпийского перемирия" на фоне войны РФ против Украины.

Макрон понял, что Путин не хочет мира

Президент Франции прокомментировал отказ нелегитимного главы Кремля от предложения об объявлении перемирия на время Олимпийских игр.

Эммануэль Макрон обратил внимание на то, что "олимпийское перемирие" — это традиция, и было бы "очень важно использовать это окно в течение одного месяца".

Несмотря на это, французский лидер обратил внимание на то, что перемирие не является для него финалом.

Устойчивый мир — это финал, — подчеркнул политик.

Он также пришел к определенному выводу, когда нелегитимный президент отказался от его предложения.

Итак, всем в мире все понятно. Это он решил начать эту войну, и он не готов к миру.

Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон

Президент Франции

Зеленский также отказался от предложения Макрона

Украинский лидер прокомментировал идею "перемирия" во время Олимпиады в Париже и объяснил, почему решил ее отвергнуть.

Как утверждает глава государства, он не очень понимает эту инициативу, ведь ничто не помешает России, например, заехать техникой поближе, а затем "включить наступление".

Владимир Зеленский также напомнил, что у Украины уже есть досадный опыт прекращения огня с Россией.

Но он не очень работает с этим врагом. Кроме того, есть риск — кто будет фиксировать, что во время прекращения огня их силы не подойдут к нам? Прекращение огня же не мешает технике заехать поближе, а затем включить наступление. То есть, я не понимаю детали. Для меня пока это звучит, как мертвая история.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

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