В Бундестаге пристыдили Шольца и Макрона из-за ситуации в Украине
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В Бундестаге пристыдили Шольца и Макрона из-за ситуации в Украине

Макрон и Шольц
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Источник:  Politico

Как заявила немецкий депутат Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, и канцлер ФРГ Олаф Шольц, и французский лидер Эммануэль Макрон делают слишком мало для Украины, из-за чего она теряет свои территории под давлением армии РФ.

Франция может сделать гораздо больше для защиты Украины

У нас есть проблема, что в то время как Польша делает много как соседняя страна, Германия делает много, Франция делает относительно мало, — пожаловалась политик.

Штрак-Циммераманн, которая является одной из главных сторонниц военной помощи Украины в Германии, призвала западных лидеров передать ВСУ большее вооружение, боеприпасов и систем ПВО.

Она также снова обратила внимание на то, что это нужно делать очень быстро, ведь Украина теряет не только драгоценное время, но и свои территории и людей.

Я ожидаю, что Франция именно потому, что она является важной страной, не только — и я не имею в виду это в негативном смысле — будет произносить громкие речи, но и будет подкреплять свои слова действиями, — добавила немецкий депутат.

Шольц также делает недостаточно для Украины

Под шквал критики со стороны Штрак-Циммерман также попал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Как отметила политик, он не делает больше для Украины, в частности, не отправил в страну крылатые ракеты Taurus немецкого производства.

Депутат до сих пор питает надежду на то, что он изменит свое мнение по этому поводу.

Если ситуация изменится, я также ожидаю, что мнение канцлера изменится. И я надеюсь, что когда ситуация изменится, он поймет, что совершил большую ошибку, не дав зеленый свет год назад. Так что в этом отношении надежда умирает последней, — подчеркнула Штрак-Циммерманн.

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