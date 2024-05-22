В Бундестаге пристыдили Шольца и Макрона из-за ситуации в Украине

Как заявила немецкий депутат Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, и канцлер ФРГ Олаф Шольц, и французский лидер Эммануэль Макрон делают слишком мало для Украины, из-за чего она теряет свои территории под давлением армии РФ.
Франция может сделать гораздо больше для защиты Украины
Штрак-Циммераманн, которая является одной из главных сторонниц военной помощи Украины в Германии, призвала западных лидеров передать ВСУ большее вооружение, боеприпасов и систем ПВО.
Она также снова обратила внимание на то, что это нужно делать очень быстро, ведь Украина теряет не только драгоценное время, но и свои территории и людей.
Шольц также делает недостаточно для Украины
Под шквал критики со стороны Штрак-Циммерман также попал канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Как отметила политик, он не делает больше для Украины, в частности, не отправил в страну крылатые ракеты Taurus немецкого производства.
Депутат до сих пор питает надежду на то, что он изменит свое мнение по этому поводу.
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