Глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс призвал канцлера Германии Олафа Шольца согласовать передачу Украине дальнобойных ракет Taurus и разрешить наносить ими удары по оккупированному Россией Крыму.

Шаппс призывает Шольца передать Украине ракеты Taurus

Я хотел бы видеть, как все наши партнеры, включая Германию, которые действительно имеют возможность предоставлять такое оружие большой дальности, но не позволяют его использовать в Крыму, который является частью Украины. Я думаю, что это то, что должно произойти в первую очередь, подчеркнул глава Минобороны Британии. Поделиться

По его словам, Великобритания первой передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow и позволила наносить ими удары по стратегическим объектам страны агрессорки на территории оккупированного Крыма.

Шаппс также выразил озабоченность близкими отношениями между Россией и Китаем.

Кроме этого глава Минобороны Британии также признал, что из-за промедления западных партнеров с оказанием военной помощи Украине оккупационная армия РФ получила возможность начать новое наступление на Харьковщине.

Это факт, что задержка с предоставлением дополнительной помощи — и здесь, очевидно, Конгресс Соединенных Штатов не спешил с этим — сделал паузу, во время которой Путин попытался захватить Харьков, отметил Шаппс. Поделиться

Он также выразил уверенность, что украинские военные сдержат очередное наступление российских окупантов, однако впереди ждут несколько тяжелых недель.

Вместе с тем, глава Минобороны Британии призвал европейских партнеров взять на себя обязательство тратить 2,5% ВВП на оборону.

В парламенте Франции призывают разрешить Украине бить переданным оружием по территории РФ

Как отмечает издание Le Figaro, глава комитета иностранных дел Национальной ассамблеи Франции Жан-Луи Бурланж призвал парламент своей страны отменить запрет для Украины на использование французского оружия для ударов по военным объектам на территории РФ.

Французский депутат убежден, что это изменение в доктрине является "совершенно законным", поскольку он положит конец "неприемлемой асимметрии" между агрессором и жертвой агрессии.