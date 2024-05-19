Шаппс обратился к Шольцу с призывом передать Taurus Украине
Категория
Политика
Дата публикации

Шаппс обратился к Шольцу с призывом передать Taurus Украине

Грант Шаппс
Читати українською
Источник:  Sky News

Глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс призвал канцлера Германии Олафа Шольца согласовать передачу Украине дальнобойных ракет Taurus и разрешить наносить ими удары по оккупированному Россией Крыму.

Шаппс призывает Шольца передать Украине ракеты Taurus

Я хотел бы видеть, как все наши партнеры, включая Германию, которые действительно имеют возможность предоставлять такое оружие большой дальности, но не позволяют его использовать в Крыму, который является частью Украины. Я думаю, что это то, что должно произойти в первую очередь, подчеркнул глава Минобороны Британии.

По его словам, Великобритания первой передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow и позволила наносить ими удары по стратегическим объектам страны агрессорки на территории оккупированного Крыма.

Шаппс также выразил озабоченность близкими отношениями между Россией и Китаем.

Кроме этого глава Минобороны Британии также признал, что из-за промедления западных партнеров с оказанием военной помощи Украине оккупационная армия РФ получила возможность начать новое наступление на Харьковщине.

Это факт, что задержка с предоставлением дополнительной помощи — и здесь, очевидно, Конгресс Соединенных Штатов не спешил с этим — сделал паузу, во время которой Путин попытался захватить Харьков, отметил Шаппс.

Он также выразил уверенность, что украинские военные сдержат очередное наступление российских окупантов, однако впереди ждут несколько тяжелых недель.

Вместе с тем, глава Минобороны Британии призвал европейских партнеров взять на себя обязательство тратить 2,5% ВВП на оборону.

В парламенте Франции призывают разрешить Украине бить переданным оружием по территории РФ

Как отмечает издание Le Figaro, глава комитета иностранных дел Национальной ассамблеи Франции Жан-Луи Бурланж призвал парламент своей страны отменить запрет для Украины на использование французского оружия для ударов по военным объектам на территории РФ.

Французский депутат убежден, что это изменение в доктрине является "совершенно законным", поскольку он положит конец "неприемлемой асимметрии" между агрессором и жертвой агрессии.

Во имя чего мы можем отказывать украинцам в праве отвечать ударом на удары, жертвами которых они? Право на самооборону исключает право на защиту территории агрессора, — отмечает Жан-Луи Бурланж.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Разведка Британии зафиксировала ухудшение способности российской ПВО прикрывать Крым
Минобороны Британии
пво рф
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Министр обороны Британии Шаппс отреагировал на союз России и Китая
Грант Шаппс
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Глава Минобороны Британии признал ошибку Запада в вопросе поддержки Украины
Грант Шаппс

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?