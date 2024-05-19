Министр обороны Великобритании Грант Шаппс признал, что западные партнеры слишком затягивали оказание военной помощи Украине, что привело к определенным успехам оккупационной армии РФ в войне.

Глава Минобороны Британии признал ошибки Запада по поддержке Украины

Откладывая то, что мы должны делать, — и фактически уже делаем, в частности, благодаря действиям Конгресса США, мы рискуем сделать именно то, о чем беспокоится президент Зеленский, — подчеркнул Шаппс в ответ на вопросы журналистов о создании западными партнерами тупиковой ситуации в разрешенной Россией преступной войне против Украины. Поделиться

Глава Минобороны Британии согласился с заявлениями президента Владимира Зеленского, что ситуация в развязанной Россией преступной войне против Украины становится все более бессмысленной.

Зеленский в одном из последних заявлений подчеркнул, что западные партнеры с одной стороны стремятся обеспечить победу Украины в этой войне, с другой — испытывают страх из-за вероятного поражения России.

Я думаю, что для Запада это глупо. Мы должны понять, что находимся в состоянии экзистенциального сражения за то, как мы руководствуемся мировым порядком, и за саму демократию. Фактом является то, что задержка с предоставлением дополнительной помощи — и здесь, очевидно, Конгресс США медлил с этим — создала паузу, в течение которой, например, Путин продвинулся или попытался продвинуться в Харьковской области, — отметил Шаппс. Поделиться

Готова ли Великобритания отправить собственных военных в Украину

По словам главы Минобороны Британии, военные его страны не планируют вступать в открытое вооруженное противостояние с Россией.

Шаппс отметил, что конфликт в Израиле, в рамках которого западные союзники помогли отразить атаку Ирана, в значительной степени отличается от развязанной Россией преступной войны против Украины.