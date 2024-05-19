Министр обороны Великобритании Грант Шаппс признал, что западные партнеры слишком затягивали оказание военной помощи Украине, что привело к определенным успехам оккупационной армии РФ в войне.
Глава Минобороны Британии признал ошибки Запада по поддержке Украины
Глава Минобороны Британии согласился с заявлениями президента Владимира Зеленского, что ситуация в развязанной Россией преступной войне против Украины становится все более бессмысленной.
Зеленский в одном из последних заявлений подчеркнул, что западные партнеры с одной стороны стремятся обеспечить победу Украины в этой войне, с другой — испытывают страх из-за вероятного поражения России.
Готова ли Великобритания отправить собственных военных в Украину
По словам главы Минобороны Британии, военные его страны не планируют вступать в открытое вооруженное противостояние с Россией.
Шаппс отметил, что конфликт в Израиле, в рамках которого западные союзники помогли отразить атаку Ирана, в значительной степени отличается от развязанной Россией преступной войны против Украины.
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