Разведка Британии зафиксировала ухудшение способности российской ПВО прикрывать Крым
Категория
Мир
Дата публикации

Разведка Британии зафиксировала ухудшение способности российской ПВО прикрывать Крым

Минобороны Британии
пво рф
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Успешные атаки Украины в Крым привели к тому, что российская ПВО теряет способность эффективно прикрывать свои объекты на оккупированном полуострове.

Что известно об ухудшении способности российской ПВО прикрывать Крым

Британская разведка оценила последние удары по объектам оккупантов в Крыму, которые нанесла Украина. Так, 14 мая в результате атаки были уничтожены элементы батареи C-400 на аэродроме Бельбек, включая радар и пусковые установки. Также по меньшей мере два самолета МиГ-31 были уничтожены на земле.

Это уже четвертый случай за последний месяц, когда Россия теряет свои ПВО.

Также ранее ВСУ совершили успешные атаки на радиолокационную станцию на горе "Ай-Петри", а также на аэродром Джанкой.

Эти действия украинских защитников приводят к ухудшению способности России защищать воздушное пространство вокруг Крыма. Разведка предполагает, что РФ будет вынуждена рассредоточить воздушные средства или рисковать потерей большего количества самолетов или передислоцировать средства ПВО по другим направлениям.

Кроме того, из-за рассредоточения самолетов дальней разведки А-50 оккупантам придется увеличивать количество лётных часов и частоту вылетов истребителей. Это в свою очередь приведет к увеличению проблем с техническим обслуживанием их самолетов.

Что известно об атаке на Крым 15 мая

Напомним, в ночь на 15 мая в Севастополе раздавались взрывы, в том числе их слышали вблизи аэродром Бельбек. Минобороны России заявило, что якобы Крым атаковали ракетами ATACMS. В Шойге утверждали, что сбили все 10 ракет.

Позже в сети показали попадания в районе военного аэродрома Бельбек, спутниковые снимки подтверждали, что там был пожар.

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