Разведка Британии заявила о серьезном успехе Украины на фоне ударов по Крыму

Британские разведчики пришли к выводу, что последние атаки украинских сил стали причиной всеобщего ухудшения способности России защищать воздушное пространство вокруг Крыма.
Российская ПВО становится все слабее
Минобороны Великобритании обращает внимание на то, что 14 мая бойцы ВСУ нанесли мощные удары по российским военным объектам, благодаря которым удалось уничтожить элементы зенитно-ракетной батареи C-400 на аэродроме Бельбек, включая радар и пусковые установки.
Более того, известно, что по меньшей мере два самолета МиГ-31БМ были уничтожены на земле.
Согласно данным британских разведчиков, это четвертый случай в течение последнего, когда российская противовоздушная оборона в Крыму понесла потери.
Нельзя также игнорировать тот факт, что недавно воины ВСУ провели успешные действия против радиолокационной станции "Ай-Петри", а также против аэродрома "Джанкой".
У России все меньше возможностей для защиты Крыма
Вполне возможно, что это подтолкнет страну-агрессорку РФ к вынужденному рассредоточению воздушных средств, или же она будет рисковать потерей большего количества самолетов, а также передислоцирует средства ПВО из других мест.
Британские разведчики также отмечают, что уменьшение покрытия самолетов A-50 и их рассредоточение с крымских аэродромов, вероятно, приведет к увеличению количества летных часов и частоте вылетов истребителей для восполнения пробелов в покрытии, что приведет к увеличению проблем с техническим обслуживанием их флотов.
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