Розвідка Британії заявила про серйозний успіх України на тлі ударів по Криму

Російська ППО стає дедалі слабшою

Міноборони Великої Британії звертає увагу на те, що 14 травня бійці ЗСУ завдали потужних ударів по російських військових об'єктах, завдяки яким вдалося знищити елементи зенітно-ракетної батареї C-400 на аеродромі Бельбек, включаючи радар і пускові установки.

Ба більше, відомо, що щонайменше два літаки МіГ-31БМ були знищені на землі.

Згідно з даними британських розвідників, це четвертий випадок протягом останнього, коли російська протиповітряна оборона в Криму зазнала втрат.

Не можна також ігнорувати той факт, що нещодавно воїни ЗСУ провели успішні дії по радіолокаційній станції "Ай-Петрі", а також по аеродрому "Джанкой".

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 18 May 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/iXtbzPGqXI#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/5SleuVNBgA — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 18, 2024

У Росії дедалі менше можливостей для захисту Криму

Сукупний ефект цих ударів призвів до загального погіршення здатності Росії захищати повітряний простір навколо Криму, водночас продемонструвавши здатність України впливати на операції російської ППО, — йдеться в звіті Міноборони Великої Британії. Поширити

Цілком можливо, що це підштовхне країну-агресорку РФ до вимушеного розосередження повітряних засобів або Ж ризикувати втратою більшої кількості літаків, а також передислокувати засоби ППО з інших місць.