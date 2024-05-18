Розвідка Британії заявила про серйозний успіх України на тлі ударів по Криму

Британські розвідники дійшли висновку, що останні атаки українських сил стали причиною загального погіршення здатності Росії захищати повітряний простір навколо Криму.
Російська ППО стає дедалі слабшою
Міноборони Великої Британії звертає увагу на те, що 14 травня бійці ЗСУ завдали потужних ударів по російських військових об'єктах, завдяки яким вдалося знищити елементи зенітно-ракетної батареї C-400 на аеродромі Бельбек, включаючи радар і пускові установки.
Ба більше, відомо, що щонайменше два літаки МіГ-31БМ були знищені на землі.
Згідно з даними британських розвідників, це четвертий випадок протягом останнього, коли російська протиповітряна оборона в Криму зазнала втрат.
Не можна також ігнорувати той факт, що нещодавно воїни ЗСУ провели успішні дії по радіолокаційній станції "Ай-Петрі", а також по аеродрому "Джанкой".
У Росії дедалі менше можливостей для захисту Криму
Цілком можливо, що це підштовхне країну-агресорку РФ до вимушеного розосередження повітряних засобів або Ж ризикувати втратою більшої кількості літаків, а також передислокувати засоби ППО з інших місць.
Британські розвідники також наголошують, що зменшення покриття літаків A-50 і їх розосередження з кримських аеродромів, ймовірно, призведе до збільшення кількості льотних годин і частоти вильотів винищувачів для заповнення прогалин у покритті, що призведе до збільшення проблем з технічним обслуговуванням їхніх флотів.
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