Ракетний удар по аеродрому окупантів Бельбек у Криму. З'явилися перші супутникові знімки
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Ракетний удар по аеродрому окупантів Бельбек у Криму. З'явилися перші супутникові знімки

Аеродром Бельбек
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Джерело:  online.ua

Знімки зроблені над аеродромом Бельбек в окупованому Криму 16 травня, після двох днів ракетних ударів у цьому районі.

Наслідки нещодавніх влучань по аеродрому Бельбек в Криму — супутникові знімки

На супутникових знімках зроблених над аеродромом Бельбек у Криму 16 травня, зафіксовано район стоянки літаків Су-27, Су-30 та Міг-31. На знімках компанії Maxar видно, що МіГ-31 і один Су-27 були повністю знищені.

Ступінь пошкодження та кількість пошкоджених літаків точно визначити складно, оскільки для порівняння доступний лише знімок за 1 травня. 

Українські джерела неофіційно писали про втрату Росією трьох літаків. 

На знімках також видно, що повністю згорів склад паливно-мастильних матеріалів аеродрому.

Розслідувач The New York Times Крістіан Тріберт опублікував високоякісні знімки наслідків атаки на аеродром Бельбек в окупованому Криму.

Тріберт припускає, що два МіГ-31 і один Су-27 були повністю знищені, а один МіГ-29 — пошкоджено.  Також підтверджується ураження цистерн з пально-мастильними матеріалами.

Що відомо про вибухи на аеродромі Бельбек

15 травня в окупованому Севастополі лунали потужні вибухи. Росіяни заявили, що нібито відбили ракетну атаку в районі аеродрому Бельбек.

Як заявляляв окупаційний голова Севастополя Михайло Развожаєва, у Севастополі нібито працювало ППО. А всі екстрені служби були приведені в стан бойової готовності.

Також російські Telegram-канали повідомляли про те, що рух транспорту по Кримському мосту перекрито.

Згодом Развожаєв заявив, що російське ППО нібито збило 10 ракет над акваторією і в районі аеродрому "Бельбек". Пізніше він повідомив, що рятувальники ніби то загасили загоряння від падіння уламків в районі села Полюшко.

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