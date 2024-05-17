Знімки зроблені над аеродромом Бельбек в окупованому Криму 16 травня, після двох днів ракетних ударів у цьому районі.

Наслідки нещодавніх влучань по аеродрому Бельбек в Криму — супутникові знімки

На супутникових знімках зроблених над аеродромом Бельбек у Криму 16 травня, зафіксовано район стоянки літаків Су-27, Су-30 та Міг-31. На знімках компанії Maxar видно, що МіГ-31 і один Су-27 були повністю знищені.

З'явилися супутникові знімки аеродрому Бельбек у Криму після ракетного удару pic.twitter.com/MbEGd2HaOp — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 16, 2024

Ступінь пошкодження та кількість пошкоджених літаків точно визначити складно, оскільки для порівняння доступний лише знімок за 1 травня.

Українські джерела неофіційно писали про втрату Росією трьох літаків.

На знімках також видно, що повністю згорів склад паливно-мастильних матеріалів аеродрому.

Розслідувач The New York Times Крістіан Тріберт опублікував високоякісні знімки наслідків атаки на аеродром Бельбек в окупованому Криму.

On @Maxar imagery, two MiG-31s and one Su-27 have been completely destroyed, and a MiG-29 damaged, at the Russian Air Force's Belbek Airbase in occupied Crimea. A fuel storage near the main airbase runway was also destroyed, and debris continued to burn in the aftermath. https://t.co/ZWflMYUFVw pic.twitter.com/80N56MRP2h — Christiaan Triebert (@trbrtc) May 16, 2024

Тріберт припускає, що два МіГ-31 і один Су-27 були повністю знищені, а один МіГ-29 — пошкоджено. Також підтверджується ураження цистерн з пально-мастильними матеріалами.

Що відомо про вибухи на аеродромі Бельбек

15 травня в окупованому Севастополі лунали потужні вибухи. Росіяни заявили, що нібито відбили ракетну атаку в районі аеродрому Бельбек.

Як заявляляв окупаційний голова Севастополя Михайло Развожаєва, у Севастополі нібито працювало ППО. А всі екстрені служби були приведені в стан бойової готовності.

Також російські Telegram-канали повідомляли про те, що рух транспорту по Кримському мосту перекрито.