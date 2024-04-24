Нова бавовна в Маріуполі. Відома кількість ліквідованих офіцерів РФ

У тимчасово окупованому Маріуполі 24 квітня пролунали щонайменш 12 вибухів. Стало відомо, що по базі російських окупантів було завдано удару.
Що відомо про наслідки бавовни у Маріуполі
Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зафіксовано влучання по місцю базування російських офіцерів.
Він додав, що непрямими наслідками цього удару є те, що окупантів терміново передислокують з території ферм та складів Мангушський та Нікольскої частин району у лісосмуги. Таким чином ворог хоче запобігти новим влучанням.
Згодом Андрющенко доповнив інформацію про наслідки "бавовни", повідомивши про збільшення числа ліквідованих офіцерів окупаційних військ.
Радник мера підтвердив, що всі знищені та поранені — офіцери.
Яка ситуація у Маріуполі
Російські війська навесні 2022 року після місяців запеклих боїв захопили Маріуполь та район. Після цього окупанти зробили зі зруйнованого міста свою військову базу.
Згідно з опублікованими у мережі супутниковими знімками, російські окупанти хочуть з'єднати Маріуполь з російськими Ростовом, Таганрогом та іншими великими містами на Донбасі. Вони вже почали будувати дорогу.
Нова залізнична гілка на південь від Донецька довжиною маже 60 км будувалася вісім місяців.
Попри це у Маріуполі періодично лунають вибухи. Так, 24 квітня у місті пролунали щонайменш 12 вибухів. По місту влучання не зафіксовані.
За словами Андрющенка, через пів години після вибухів російські пабліки повідомили про "роботи Торнадо-С з ракетами дальністю до 300 км по місту Курахове".
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