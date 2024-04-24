Нова бавовна в Маріуполі. Відома кількість ліквідованих офіцерів РФ

У тимчасово окупованому Маріуполі 24 квітня пролунали щонайменш 12 вибухів. Стало відомо, що по базі російських окупантів було завдано удару.

Що відомо про наслідки бавовни у Маріуполі

Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зафіксовано влучання по місцю базування російських офіцерів.

Сьогодні. Шість влучань в с. Бабах-Тарама по базуванню окупантів. На зараз відомо про одного 200-го окупанта та не менш 15 поранених. Всі — особи офіцерського складу, — зазначив Петро Андрющенко. Поширити

Він додав, що непрямими наслідками цього удару є те, що окупантів терміново передислокують з території ферм та складів Мангушський та Нікольскої частин району у лісосмуги. Таким чином ворог хоче запобігти новим влучанням.

Згодом Андрющенко доповнив інформацію про наслідки "бавовни", повідомивши про збільшення числа ліквідованих офіцерів окупаційних військ.

Кількість влучань не менш десяти. Основне місце ураження — 46.894767, 37.089086. Кількість загиблих — вже сім. Кількість поранених — не менше 20 загалом (разом з щасливо померлими), — зазначив Андрющенко. Поширити

Радник мера підтвердив, що всі знищені та поранені — офіцери.

Яка ситуація у Маріуполі

Російські війська навесні 2022 року після місяців запеклих боїв захопили Маріуполь та район. Після цього окупанти зробили зі зруйнованого міста свою військову базу.

Згідно з опублікованими у мережі супутниковими знімками, російські окупанти хочуть з'єднати Маріуполь з російськими Ростовом, Таганрогом та іншими великими містами на Донбасі. Вони вже почали будувати дорогу.

Нова залізнична гілка на південь від Донецька довжиною маже 60 км будувалася вісім місяців.

Попри це у Маріуполі періодично лунають вибухи. Так, 24 квітня у місті пролунали щонайменш 12 вибухів. По місту влучання не зафіксовані.

Чули всі райони міста та узбережжя. Також повідомляють, що раскати було чутно до Бердянська. Одночасно з цим було оголошено ракетну небезпеку на півдні, проте ніяких сигналів повітряної тривоги не лунало (що в принципі норма для росіян), — розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко Поширити

За словами Андрющенка, через пів години після вибухів російські пабліки повідомили про "роботи Торнадо-С з ракетами дальністю до 300 км по місту Курахове".