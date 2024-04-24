Окупанти РФ почали переміщувати свої війська в окупованому Маріуполі — відео

Армія Росії почала переміщати свої підрозділи в окупованому Маріуполі, прагнучи уникнути ударів з боку Сил оборони України.
АТЕШ розвідав ситуацію в окупованому Маріуполі
Як зазначають партизани, окупанти РФ роблять спроби розміщуватись у житлових будинках, лікарнях та школах, що створює загрозу для мирного населення та демонструє їхнє нелюдське ставлення до цивільних.
Яка ситуація у Маріуполі
Російські війська навесні 2022 року після місяців запеклих боїв захопили Маріуполь та район. Після цього окупанти зробили зі зруйнованого міста свою військову базу.
Згідно з опублікованими у мережі супутниковими знімками, російські окупанти хочуть з'єднати Маріуполь з російськими Ростовом, Таганрогом та іншими великими містами на Донбасі. Вони вже почали будувати дорогу.
Нова залізнична гілка на південь від Донецька довжиною маже 60 км будувалася вісім місяців.
Попри це у Маріуполі періодично лунають вибухи. Так, 24 квітня у місті пролунали щонайменш 12 вибухів. По місту влучання не зафіксовані.
За словами Андрющенка, через пів години після вибухів російські пабліки повідомили про "роботи Торнадо-С з ракетами дальністю до 300 км по місту Курахове".
Радник мера зазначив, що причина вибухів встановлюється.
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