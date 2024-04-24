Окупанти РФ почали переміщувати свої війська в окупованому Маріуполі — відео

Армія Росії почала переміщати свої підрозділи в окупованому Маріуполі, прагнучи уникнути ударів з боку Сил оборони України.

АТЕШ розвідав ситуацію в окупованому Маріуполі

Як зазначають партизани, окупанти РФ роблять спроби розміщуватись у житлових будинках, лікарнях та школах, що створює загрозу для мирного населення та демонструє їхнє нелюдське ставлення до цивільних.

Ми продовжуємо здійснювати моніторинг та спостереження за діяльністю рашистів на окупованих територіях. Ми уважно стежимо за кожним кроком супротивника і готові діяти на користь свободи та незалежності, — повідомляє рух “АТЕШ” Поширити

Яка ситуація у Маріуполі

Російські війська навесні 2022 року після місяців запеклих боїв захопили Маріуполь та район. Після цього окупанти зробили зі зруйнованого міста свою військову базу.

Згідно з опублікованими у мережі супутниковими знімками, російські окупанти хочуть з'єднати Маріуполь з російськими Ростовом, Таганрогом та іншими великими містами на Донбасі. Вони вже почали будувати дорогу.

Нова залізнична гілка на південь від Донецька довжиною маже 60 км будувалася вісім місяців.

Попри це у Маріуполі періодично лунають вибухи. Так, 24 квітня у місті пролунали щонайменш 12 вибухів. По місту влучання не зафіксовані.

Чули всі райони міста та узбережжя. Також повідомляють, що раскати було чутно до Бердянська. Одночасно з цим було оголошено ракетну небезпеку на півдні, проте ніяких сигналів повітряної тривоги не лунало (що в принципі норма для росіян), — розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко Поширити

За словами Андрющенка, через пів години після вибухів російські пабліки повідомили про "роботи Торнадо-С з ракетами дальністю до 300 км по місту Курахове".

Радник мера зазначив, що причина вибухів встановлюється.