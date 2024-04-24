Оккупанты РФ начали перемещать свои войска в оккупированном Мариуполе – видео
Категория
Украина
Дата публикации

Оккупанты РФ начали перемещать свои войска в оккупированном Мариуполе – видео

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Источник:  АТЕШ

Армия России начала перемещать свои подразделения в оккупированном Мариуполе, стремясь избежать ударов со стороны Сил обороны Украины.

АТЕШ разведал ситуацию в оккупированном Мариуполе

Как отмечают партизаны, оккупанты РФ предпринимают попытки размещаться в жилых домах, больницах и школах, что создает угрозу для мирного населения и демонстрирует их бесчеловечное отношение к гражданским.

Мы продолжаем мониторинг и наблюдение за деятельностью рашистов на оккупированных территориях. Мы внимательно следим за каждым шагом противника и готовы действовать в пользу свободы и независимости, сообщает движение "АТЕШ"

Какая ситуация в Мариуполе

Российские войска весной 2022 года после месяцев упорных боев захватили Мариуполь и район. После этого оккупанты сделали из разрушенного города свою военную базу.

Согласно опубликованным в сети спутниковым снимкам, российские оккупанты хотят соединить Мариуполь с российскими Ростовом, Таганрогом и другими крупными городами на Донбассе. Они уже начали строить дорогу.

Новая железнодорожная ветка к югу от Донецка протяженностью около 60 км строилась восемь месяцев.

Несмотря на это, в Мариуполе периодически раздаются взрывы. Так, 24 апреля в городе прогремели по меньшей мере 12 взрывов. По городу попадания не зафиксированы.

Слышали все районы города и побережья. Также сообщают, что раскаты были слышны в Бердянске. Одновременно с этим была объявлена ракетная опасность на юге, однако никаких сигналов воздушной тревоги не звучало (что в принципе норма для россиян), — рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко

По словам Андрющенко, через полчаса после взрывов российские паблики сообщили о "работах Торнадо-С с ракетами дальностью до 300 км по городу Курахово".

Советник мэра отметил, что причина взрывов устанавливается.

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