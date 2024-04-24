Оккупанты РФ начали перемещать свои войска в оккупированном Мариуполе – видео

Армия России начала перемещать свои подразделения в оккупированном Мариуполе, стремясь избежать ударов со стороны Сил обороны Украины.
АТЕШ разведал ситуацию в оккупированном Мариуполе
Как отмечают партизаны, оккупанты РФ предпринимают попытки размещаться в жилых домах, больницах и школах, что создает угрозу для мирного населения и демонстрирует их бесчеловечное отношение к гражданским.
Какая ситуация в Мариуполе
Российские войска весной 2022 года после месяцев упорных боев захватили Мариуполь и район. После этого оккупанты сделали из разрушенного города свою военную базу.
Согласно опубликованным в сети спутниковым снимкам, российские оккупанты хотят соединить Мариуполь с российскими Ростовом, Таганрогом и другими крупными городами на Донбассе. Они уже начали строить дорогу.
Новая железнодорожная ветка к югу от Донецка протяженностью около 60 км строилась восемь месяцев.
Несмотря на это, в Мариуполе периодически раздаются взрывы. Так, 24 апреля в городе прогремели по меньшей мере 12 взрывов. По городу попадания не зафиксированы.
По словам Андрющенко, через полчаса после взрывов российские паблики сообщили о "работах Торнадо-С с ракетами дальностью до 300 км по городу Курахово".
Советник мэра отметил, что причина взрывов устанавливается.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-