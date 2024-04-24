В оккупированном Мариуполе прогремели 12 мощных взрывов — детали
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Проиcшествия
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В оккупированном Мариуполе прогремели 12 мощных взрывов — детали

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Источник:  Петр Андрющенко

Во временно оккупированном Мариуполе 24 апреля прогремели по меньшей мере 12 взрывов. По городу попадания не зафиксированы.

Что известно о взрывах в Мариуполе

Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, взрывов было по меньшей мере 12, а произошел такой "хлопок" в 01:20.

Слышали все районы города и побережья. Также сообщают, что раскаты были слышны в Бердянске. Одновременно с этим была объявлена ракетная опасность на юге, однако никаких сигналов воздушной тревоги не звучало (что в принципе норма для россиян), — рассказал Андрющенко.

По словам Андрющенко, через полчаса после взрывов российские паблики сообщили о "работах Торнадо-С с ракетами дальностью до 300 км по городу Курахово".

Советник мэра отметил, что причина взрывов устанавливается.

Какая ситуация в Мариуполе

Российские войска весной 2022 года после месяцев упорных боев захватили Мариуполь и район. После этого оккупанты сделали из разрушенного города свою военную базу.

Согласно опубликованным в сети спутниковым снимкам, российские оккупанты хотят соединить Мариуполь с российскими Ростовом, Таганрогом и другими крупными городами на Донбассе. Они уже начали строить дорогу.

Новая железнодорожная ветка к югу от Донецка протяженностью около 60 км строилась восемь месяцев.

Это почти наверняка один из крупнейших инфраструктурных проектов, которые Россия осуществила на временно оккупированных территориях Украины, и восстанавливает железнодорожное сообщение, которое было прервано из-за боевых действий за пределами Донецка, говорится в сводке разведки.

При этом разведка Великобритании считает, что одной из целей РФ будет поддержка активности в Мариуполе. В Минобороны Британии заявили, что россияне, вероятно, захотят восстановить "Азовсталь" и другие объекты, разрушенные в 2022 году.

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