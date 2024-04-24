В оккупированном Мариуполе прогремели 12 мощных взрывов — детали

Во временно оккупированном Мариуполе 24 апреля прогремели по меньшей мере 12 взрывов. По городу попадания не зафиксированы.
Что известно о взрывах в Мариуполе
Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, взрывов было по меньшей мере 12, а произошел такой "хлопок" в 01:20.
По словам Андрющенко, через полчаса после взрывов российские паблики сообщили о "работах Торнадо-С с ракетами дальностью до 300 км по городу Курахово".
Советник мэра отметил, что причина взрывов устанавливается.
Какая ситуация в Мариуполе
Российские войска весной 2022 года после месяцев упорных боев захватили Мариуполь и район. После этого оккупанты сделали из разрушенного города свою военную базу.
Согласно опубликованным в сети спутниковым снимкам, российские оккупанты хотят соединить Мариуполь с российскими Ростовом, Таганрогом и другими крупными городами на Донбассе. Они уже начали строить дорогу.
Новая железнодорожная ветка к югу от Донецка протяженностью около 60 км строилась восемь месяцев.
При этом разведка Великобритании считает, что одной из целей РФ будет поддержка активности в Мариуполе. В Минобороны Британии заявили, что россияне, вероятно, захотят восстановить "Азовсталь" и другие объекты, разрушенные в 2022 году.
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