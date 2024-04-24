В окупованому Маріуполі пролунали 12 потужних вибухів — деталі
Категорія
Події
Дата публікації

В окупованому Маріуполі пролунали 12 потужних вибухів — деталі

вибух
Джерело:  Петро Андрющенко

У тимчасово окупованому Маріуполі 24 квітня пролунали щонайменш 12 вибухів. По місту влучання не зафіксовані.

Що відомо про вибухи в Маріуполі

Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, вибухів було щонайменше 12, а сталася така "бавовна" о 01:20.

Чули всі райони міста та узбережжя. Також повідомляють, що раскати було чутно до Бердянська. Одночасно з цим було оголошено ракетну небезпеку на півдні, проте ніяких сигналів повітряної тривоги не лунало (що в принципі норма для росіян), — розповів Андрющенко.

За словами Андрющенка, через пів години після вибухів російські пабліки повідомили про "роботи Торнадо-С з ракетами дальністю до 300 км по місту Курахове".

Радник мера зазначив, що причина вибухів встановлюється.

Яка ситуація у Маріуполі

Російські війська навесні 2022 року після місяців запеклих боїв захопили Маріуполь та район. Після цього окупанти зробили зі зруйнованого міста свою військову базу.

Згідно з опублікованими у мережі супутниковими знімками, російські окупанти хочуть з'єднати Маріуполь з російськими Ростовом, Таганрогом та іншими великими містами на Донбасі. Вони вже почали будувати дорогу.

Нова залізнична гілка на південь від Донецька довжиною маже 60 км будувалася вісім місяців.

Це майже напевно один із найбільших інфраструктурних проектів, які Росія здійснила на тимчасово окупованих територіях України, і відновлює залізничне сполучення, яке було перервано через бойові дії за межами Донецька, — йдеться у зведенні розвідки.

При цьому розвідка Британії вважає, що однією з цілей РФ буде підтримка активності у Маріуполі. У Міноборони Британії заявили, що росіяни, ймовірно, захочуть відновити "Азовсталь" та інші об'єкти, які зруйнували у 2022 році.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Німецькі компанії допомагають РФ "відбудовувати" окупований Маріуполь
Маріуполь
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
АТЕШ фіксують прибуття нових російських військових у Маріуполі
рф
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ уразили пункт керування армії РФ в Маріуполі
вибух

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?