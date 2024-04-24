В окупованому Маріуполі пролунали 12 потужних вибухів — деталі

У тимчасово окупованому Маріуполі 24 квітня пролунали щонайменш 12 вибухів. По місту влучання не зафіксовані.
Що відомо про вибухи в Маріуполі
Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, вибухів було щонайменше 12, а сталася така "бавовна" о 01:20.
За словами Андрющенка, через пів години після вибухів російські пабліки повідомили про "роботи Торнадо-С з ракетами дальністю до 300 км по місту Курахове".
Радник мера зазначив, що причина вибухів встановлюється.
Яка ситуація у Маріуполі
Російські війська навесні 2022 року після місяців запеклих боїв захопили Маріуполь та район. Після цього окупанти зробили зі зруйнованого міста свою військову базу.
Згідно з опублікованими у мережі супутниковими знімками, російські окупанти хочуть з'єднати Маріуполь з російськими Ростовом, Таганрогом та іншими великими містами на Донбасі. Вони вже почали будувати дорогу.
Нова залізнична гілка на південь від Донецька довжиною маже 60 км будувалася вісім місяців.
При цьому розвідка Британії вважає, що однією з цілей РФ буде підтримка активності у Маріуполі. У Міноборони Британії заявили, що росіяни, ймовірно, захочуть відновити "Азовсталь" та інші об'єкти, які зруйнували у 2022 році.
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