В окупованому Маріуполі пролунали 12 потужних вибухів — деталі

У тимчасово окупованому Маріуполі 24 квітня пролунали щонайменш 12 вибухів. По місту влучання не зафіксовані.

Що відомо про вибухи в Маріуполі

Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, вибухів було щонайменше 12, а сталася така "бавовна" о 01:20.

Чули всі райони міста та узбережжя. Також повідомляють, що раскати було чутно до Бердянська. Одночасно з цим було оголошено ракетну небезпеку на півдні, проте ніяких сигналів повітряної тривоги не лунало (що в принципі норма для росіян), — розповів Андрющенко. Поширити

За словами Андрющенка, через пів години після вибухів російські пабліки повідомили про "роботи Торнадо-С з ракетами дальністю до 300 км по місту Курахове".

Радник мера зазначив, що причина вибухів встановлюється.

Яка ситуація у Маріуполі

Російські війська навесні 2022 року після місяців запеклих боїв захопили Маріуполь та район. Після цього окупанти зробили зі зруйнованого міста свою військову базу.

Згідно з опублікованими у мережі супутниковими знімками, російські окупанти хочуть з'єднати Маріуполь з російськими Ростовом, Таганрогом та іншими великими містами на Донбасі. Вони вже почали будувати дорогу.

Нова залізнична гілка на південь від Донецька довжиною маже 60 км будувалася вісім місяців.

Це майже напевно один із найбільших інфраструктурних проектів, які Росія здійснила на тимчасово окупованих територіях України, і відновлює залізничне сполучення, яке було перервано через бойові дії за межами Донецька, — йдеться у зведенні розвідки. Поширити