Новая бавовна в Мариуполе. Известно количество ликвидированных офицеров РФ

Во временно оккупированном Мариуполе 24 апреля прогремели по меньшей мере 12 взрывов. Стало известно, что по базе российских окупантов был нанесен удар.
Что известно о последствиях бавовны в Мариуполе
Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, зафиксировано попадание по месту базирования российских офицеров.
Он добавил, что косвенными последствиями этого удара является то, что окупантов срочно передислоцируют с территории ферм и складов Мангушской и Никольской частей района в лесополосы. Таким образом враг хочет предотвратить новые попадания.
Впоследствии Андрющенко дополнил информацию о последствиях "бавовны", сообщив об увеличении числа ликвидированных офицеров оккупационных войск.
Советник мэра подтвердил, что все уничтожены и ранены офицеры.
Какая ситуация в Мариуполе
Российские войска весной 2022 года после месяцев упорных боев захватили Мариуполь и район. После этого оккупанты сделали из разрушенного города свою военную базу.
Согласно опубликованным в сети спутниковым снимкам, российские оккупанты хотят соединить Мариуполь с российскими Ростовом, Таганрогом и другими крупными городами на Донбассе. Они уже начали строить дорогу.
Новая железнодорожная ветка к югу от Донецка протяженностью около 60 км строилась восемь месяцев.
Несмотря на это, в Мариуполе периодически раздаются взрывы. Так, 24 апреля в городе прогремели по меньшей мере 12 взрывов. По городу попадания не зафиксированы.
По словам Андрющенко, через полчаса после взрывов российские паблики сообщили о "работах Торнадо-С с ракетами дальностью до 300 км по городу Курахово".
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