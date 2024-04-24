Новая бавовна в Мариуполе. Известно количество ликвидированных офицеров РФ
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Проиcшествия
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Новая бавовна в Мариуполе. Известно количество ликвидированных офицеров РФ

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Источник:  Петр Андрющенко

Во временно оккупированном Мариуполе 24 апреля прогремели по меньшей мере 12 взрывов. Стало известно, что по базе российских окупантов был нанесен удар.

Что известно о последствиях бавовны в Мариуполе

Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, зафиксировано попадание по месту базирования российских офицеров.

Сегодня. Шесть попаданий в с. Бабах-Тарама по базированию окупантов. На данный момент известно об одном 200-м оккупанте и не менее 15 раненых. Все лица офицерского состава, — отметил Петр Андрющенко.

Он добавил, что косвенными последствиями этого удара является то, что окупантов срочно передислоцируют с территории ферм и складов Мангушской и Никольской частей района в лесополосы. Таким образом враг хочет предотвратить новые попадания.

Впоследствии Андрющенко дополнил информацию о последствиях "бавовны", сообщив об увеличении числа ликвидированных офицеров оккупационных войск.

Количество попаданий не менее десяти. Основное место поражения — 46.894767, 37.089086. Количество погибших уже семь. Количество раненых — не менее 20 в общей сложности (вместе со счастливо умершими), — отметил Андрющенко.

Советник мэра подтвердил, что все уничтожены и ранены офицеры.

Какая ситуация в Мариуполе

Российские войска весной 2022 года после месяцев упорных боев захватили Мариуполь и район. После этого оккупанты сделали из разрушенного города свою военную базу.

Согласно опубликованным в сети спутниковым снимкам, российские оккупанты хотят соединить Мариуполь с российскими Ростовом, Таганрогом и другими крупными городами на Донбассе. Они уже начали строить дорогу.

Новая железнодорожная ветка к югу от Донецка протяженностью около 60 км строилась восемь месяцев.

Несмотря на это, в Мариуполе периодически раздаются взрывы. Так, 24 апреля в городе прогремели по меньшей мере 12 взрывов. По городу попадания не зафиксированы.

Слышали все районы города и побережья. Также сообщают, что раскаты были слышны в Бердянске. Одновременно с этим была объявлена ракетная опасность на юге, однако никаких сигналов воздушной тревоги не звучало (что в принципе норма для россиян), — рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко

По словам Андрющенко, через полчаса после взрывов российские паблики сообщили о "работах Торнадо-С с ракетами дальностью до 300 км по городу Курахово".

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