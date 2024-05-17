Ракетный удар по аэродрому окупантов Бельбек в Крыму. Появились первые спутниковые снимки
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Ракетный удар по аэродрому окупантов Бельбек в Крыму. Появились первые спутниковые снимки

Аэродром Бельбек
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Снимки сделаны над аэродромом Бельбек в оккупированном Крыму 16 мая после двух дней ракетных ударов в этом районе.

Последствия недавних попаданий по аэродрому Бельбек в Крыму — спутниковые снимки

На спутниковых снимках, сделанных над аэродромом Бельбек в Крыму 16 мая, зафиксирован район стоянки самолетов Су-27, Су-30 и Миг-31. На снимках компании Maxar видно, что МиГ-31 и один Су-27 были полностью уничтожены.

Степень повреждения и количество поврежденных самолетов точно определить сложно, поскольку для сравнения доступен только снимок за 1 мая.

Украинские источники неофициально писали о потере Россией трех самолетов.

На снимках также видно, что полностью сгорел состав горюче-смазочных материалов аэродрома.

Расследователь The New York Times Кристиан Триберт опубликовал высококачественные снимки последствий атаки на аэродром Бельбек в оккупированном Крыму.

Триберт предполагает, что два МиГ-31 и один Су-27 были полностью уничтожены, а один МиГ-29 поврежден. Также подтверждается поражение цистерн с горюче-смазочными материалами.

Что известно о взрывах на аэродроме Бельбек

15 мая в оккупированном Севастополе раздавались мощные взрывы. Россияне заявили, что якобы отразили ракетную атаку в районе аэродрома Бельбек.

Как заявлял оккупационный председатель Севастополя Михаил Развожаева, в Севастополе якобы работало ПВО. Все экстренные службы были приведены в состояние боевой готовности.

Также российские Telegram-каналы сообщали о том, что движение транспорта по Крымскому мосту перекрыто.

Впоследствии Развожаев заявил, что российское ПВО якобы сбило 10 ракет над акваторией и в районе аэродрома "Бельбек". Позже он сообщил, что спасатели якобы погасили возгорание от падения обломков в районе села Полюшко.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
"Бавовна" в Белгороде. В РФ заявили о масштабных разрушениях в городе
взрыв
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Бавовна в Джанкое. ГУР впервые озвучило перечень уничтоженных объектов РФ
ГУР
гур
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Новая бавовна в Мариуполе. Известно количество ликвидированных офицеров РФ
рф

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?