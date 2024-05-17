Снимки сделаны над аэродромом Бельбек в оккупированном Крыму 16 мая после двух дней ракетных ударов в этом районе.

Последствия недавних попаданий по аэродрому Бельбек в Крыму — спутниковые снимки

На спутниковых снимках, сделанных над аэродромом Бельбек в Крыму 16 мая, зафиксирован район стоянки самолетов Су-27, Су-30 и Миг-31. На снимках компании Maxar видно, что МиГ-31 и один Су-27 были полностью уничтожены.

З'явилися супутникові знімки аеродрому Бельбек у Криму після ракетного удару pic.twitter.com/MbEGd2HaOp — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 16, 2024

Степень повреждения и количество поврежденных самолетов точно определить сложно, поскольку для сравнения доступен только снимок за 1 мая.

Украинские источники неофициально писали о потере Россией трех самолетов.

На снимках также видно, что полностью сгорел состав горюче-смазочных материалов аэродрома.

Расследователь The New York Times Кристиан Триберт опубликовал высококачественные снимки последствий атаки на аэродром Бельбек в оккупированном Крыму.

On @Maxar imagery, two MiG-31s and one Su-27 have been completely destroyed, and a MiG-29 damaged, at the Russian Air Force's Belbek Airbase in occupied Crimea. A fuel storage near the main airbase runway was also destroyed, and debris continued to burn in the aftermath. https://t.co/ZWflMYUFVw pic.twitter.com/80N56MRP2h — Christiaan Triebert (@trbrtc) May 16, 2024

Триберт предполагает, что два МиГ-31 и один Су-27 были полностью уничтожены, а один МиГ-29 поврежден. Также подтверждается поражение цистерн с горюче-смазочными материалами.

Что известно о взрывах на аэродроме Бельбек

15 мая в оккупированном Севастополе раздавались мощные взрывы. Россияне заявили, что якобы отразили ракетную атаку в районе аэродрома Бельбек.

Как заявлял оккупационный председатель Севастополя Михаил Развожаева, в Севастополе якобы работало ПВО. Все экстренные службы были приведены в состояние боевой готовности.

Также российские Telegram-каналы сообщали о том, что движение транспорта по Крымскому мосту перекрыто.