У Криму прогриміли вибухи на військових аеродромах
Категорія
Україна
Дата публікації

У Криму прогриміли вибухи на військових аеродромах

вибух
Джерело:  online.ua

Військові об'єкти окупантів у тимчасово окупованому Криму знову зазнали ракетного удару. Про вибухи через місцеві Telegram-канали повідомили жителі Севастополя та Євпаторії.

Що відомо про нічні вибухи в Бельбеку

Судячи зі світлин та відео, оприлюднених в мережі, ціллю атаки стали військові аеродроми "Бельбек" та "Гвардійське". Принаймні на одному з них розпочалася масштабна пожежа.

Рух незаконно збудованим Кримським мостом було перекрито. 

Атака на аеродром "Бельбек": знищення літаків

31 січня у тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Окупанти заявили про нібито "запуск 20 ракет", які нібито вдалося збити. У свою чергу, командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук натякнув, що ЗСУ вдарили по аеродрому "Бельбек".

При цьому спочатку анонімний російський Telegram-канал "Кремлівська табакерка" повідомив про втрату двох літаків Су-27, одного Су-30 і 12 загиблих, у тому числі пілотів, у Бельбеку.

2 лютого спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що на аеродромі "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму під час атаки 31 січня було вражено щонайменше три літаки росіян, а також особовий склад.

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